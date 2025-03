Giovani talenti della musica: a Cuneo la selezione regionale del concorso Soroptimist

CUNEO CRONACA - Da oltre un secolo, il Soroptimist International rappresenta una rete globale di donne impegnate nel mondo delle professioni e del management, accomunate dalla volontà di promuovere il talento femminile e favorire il progresso sociale, culturale e professionale.

Fondato negli Stati Uniti nel 1921, l’organizzazione conta oggi oltre 70.000 socie in 132 paesi, confermandosi un punto di riferimento nell’empowerment femminile. In Italia, il primo Club venne istituito a Milano nel 1928 e, da allora, l’Unione Italiana ha proseguito il suo percorso di crescita fino a raggiungere 162 Club e circa 5.200 socie. Tra le numerose iniziative promosse, un posto d’onore spetta al sostegno delle eccellenze artistiche femminili, con particolare attenzione al mondo della musica.

Uno degli eventi più prestigiosi promossi dal Soroptimist International d’Italia è il Concorso nazionale "Giovani talenti della musica – Alda Rossi da Rios", giunto alla sua XIV edizione. Intitolato alla prima presidente dell’Unione Italiana, donna di straordinaria visione e grande sostenitrice delle arti, il concorso nasce con l’obiettivo di valorizzare le giovani musiciste più promettenti, offrendo loro un’occasione concreta per emergere e costruire un futuro nella musica.

Le candidate selezionate per la fase regionale del Piemonte sono:

• Sofia Artioli – Conservatorio di Cuneo, Violoncello

• Alice Naitza Clarkson – Conservatorio di Novara, Flauto traverso

• Laura De Martin – Conservatorio di Torino, Violoncello

• Anna Kucherova – Conservatorio di Alessandria, Canto

Dopo una prima selezione su base regionale, la vincitrice accederà alla fase nazionale, che si terrà nel mese di ottobre a Genova, confrontandosi con le migliori giovani musiciste provenienti da tutta Italia.

La selezione regionale per il Piemonte si terrà giovedì 3 aprile, alle 14.30, presso il Conservatorio “G. F. Ghedini” di Cuneo, in via Roma 19. Le candidate avranno l’opportunità di esibirsi di fronte a una giuria di esperti, che valuterà le loro interpretazioni con attenzione ai criteri tecnici ed espressivi. La vincitrice avrà l’onore di rappresentare il Piemonte nella finale nazionale.

A comporre la commissione giudicatrice saranno illustri esponenti del mondo musicale:

• Prof. Gianni Biocotino, Conservatorio di Novara

• Prof.ssa Elena Bakanova, Conservatorio di Alessandria

• Prof. Massimo Data, Conservatorio di Torino

• Prof.ssa Valeria Arpino, musicista, referente regionale del Piemonte e socia del Soroptimist Club di Cuneo

• Prof. Gianrosario Presutti, vicedirettore del Conservatorio di Cuneo

• Prof.ssa Deborah Luciani, direttrice del Conservatorio di Cuneo

• Prof.ssa Nina Monaco, docente presso il Liceo Musicale di Cuneo e socia del Soroptimist Club di Cuneo

Questo prestigioso concorso non è solo un’occasione di visibilità, ma rappresenta un vero e proprio trampolino di lancio per le giovani talentuose partecipanti. Grazie a questa iniziativa, il Soroptimist International ribadisce il proprio impegno nel sostenere l’arte e nel creare opportunità concrete per le musiciste di domani, affinché il loro talento possa tradursi in una carriera luminosa e ricca di soddisfazioni.