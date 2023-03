"Giovani ripartenze" in Valle Stura: al via i laboratori di muralismo tra Borgo e Demonte

CUNEO CRONACA - Sono in partenza i laboratori di muralismo all’interno del progetto “Giovani Ripartenze” aperti a tutti i ragazzi dai 15 anni in su della Valle Stura. Gli appuntamenti, organizzati dalla Cooperativa Emmanuele in collaborazione con il Comune di Borgo San Dalmazzo e l’Unione Montana Valle Stura, si terranno tra marzo e aprile nel Comune di Borgo San Dalmazzo e nel Comune di Demonte.

I ragazzi, guidati dall'artista locale Andrea Mariani, in arte "Iban il Terribile", impareranno le tecniche di base del muralismo e i vari passaggi del processo creativo. Oltre a poter esprimere la propria creatività e contribuire alla creazione di opere d'arte che arricchiranno il patrimonio culturale dei comuni coinvolti e dei locali in cui vengono ospitati i laboratori stessi.

L'obiettivo principale dell’iniziativa è di avvicinare il pubblico dei più giovani al mondo dell'arte e della creatività. I laboratori sono gratuiti e aperti a tutti i ragazzi dai 15 anni in su, non è necessario avere esperienze pregresse. I primi due incontri sono teorici e pratici, successivamente seguiranno tre giornate all’aperto per la realizzazione pratica delle opere murali autorizzate dalle competenti commissioni urbanistiche.

I primi appuntamenti si svolgono a Borgo San Dalmazzo, presso il Centro Aggregativo di Palazzo Bertello, in via Vittorio Veneto martedì 14 marzo e 21 marzo dalle 17 alle 19. A Demonte presso lo spazio giovani “Ultim Pian”, in Piazza Nuto Revelli (sopra le Poste) mercoledì 29 marzo e 5 aprile dalle 17 alle 19.

Per iscriversi ai laboratori o per maggiori informazioni contattare: Gabriele Farina tel. 327 6918662, consultagiovanibsd@gmail.com, Fulvia Ercole tel. 328 1353718, fulvia.ercole@emmanuele-onlus.org, Alessia Bagnis tel. 327 9268399, alessia.bagnis@emmanuele-onlus.org. “Giovani ripartenze” è un progetto di Unione Montana Valle Stura, Comune di Borgo San Dalmazzo, Cooperativa Emmanuele, ASL CN1, Consulta Giovani Borgo S.D., Yepp Valle Stura, Amici di Demonte, Liberavoce ODV.