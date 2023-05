"Giovani in contatto", una giornata di parole e musica con gli Eugenio in Via di Gioia ad Alba

CUNEO CRONACA - La Fondazione Crc e Collisioni Festival promuovono una giornata dedicata alle giovani generazioni domenica 11 giugno ad Alba dal titolo “Giovani in Contatto. Parole e musica con gli Eugenio in Via di Gioia”. L’evento coincide con l’apertura della nuova Arena Estiva di Collisioni al Parco Tanaro, ed è rivolto a tutti i giovani della provincia di Cuneo e in particolare ai ragazzi e alle ragazze coinvolti nei 35 progetti sostenuti dalla Fondazione CRC nell’ambito del Bando Giovani in Contatto.

Ospiti d’onore della serata, alle 21, saranno gli Eugenio in Via di Gioia, band piemontese che nel 2020 si è presentata al Festival di Sanremo nella sezione nuove proposte aggiudicandosi il premio della Critica Mia Martini, e ha saputo conquistare il grande pubblico con un sound inconfondibile a metà strada tra baskers e folk da balera. Un gruppo che quest’anno festeggia i 10 anni di attività, il cui nome deriva dall’unione dei tre membri della band: Eugenio Casaro, Emanuele Via e Paolo Di Gioia. Mentre il quarto membro, Lorenzo Federici, ha dato il nome al loro primo album.

Ad animare la domenica di giugno dedicata a giovani, a partire dalle ore 18 l’happening del Teatro Selvatico e di Gek Tessaro a cura di Fabio Ferrero, per ascoltare dalla voce dei protagonisti e le tante esperienze di reti culturali e ricreative costruite grazie al Bando Giovani in Contatto. E a seguire la festa con il dj set dei Tuttafuffa e l’evento clou degli Eugenio in Via di Gioia che inaugureranno il nuovo palco estivo di Collisioni.

La partecipazione è gratuita. Per info e iscrizioni prenotazioni@collisioni.it.

@ph. Treves