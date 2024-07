Giorni roventi con l'alta pressione africana: temperature fino a 36 gradi in Granda

Nuvolosità: cielo generalmente poco nuvoloso; in tarda mattinata sviluppo di cumuli sui rilievi alpini in trasferimento verso le zone pedemontane e pianeggianti adiacenti nel pomeriggio, in successivo dissolvimento serale.

Precipitazioni: dalla tarda mattinata sviluppo di rovesci e temporali deboli o moderati sui monti, in locale trasferimento alle vicine zone pedemontane e pianeggianti nel pomeriggio con esaurimento dopo il tramonto.

Zero termico: iniziale lieve calo sui 4300 metri nella prima parte della giornata, rialzo a 4600-4800 metri in serata, con valori leggermente inferiori sul settore settentrionale. Venti: moderati da ovest o sudovest sulle Alpi; deboli da sud sull'Appennino e calmi in pianura.