"Giornate Viola": da Diano a Novello per raccontare la non violenza

CUNEO CRONACA - Continuano gli eventi del programma delle "Giornate Viola", la rassegna dedicata alla sensibilizzazione sui temi del rispetto e dell'antiviolenza promossa da Associ&rete in collaborazione con numerosi enti del territorio.

Mercoledì 27 novembre si parte alle 9 da Diano d’Alba, dove protagonisti saranno i bimbi della scuola primaria, che assisteranno a: “Sotto l'armatura: Cavaliere perfetto... a chi?”, alla ricerca del cavaliere perfetto, ascolteremo Artù; che racconta che si può essere grandi anche da piccoli, Orlando che preferisce innamorarsi anziché combattere e Bradamante che dimostra finalmente che le donne si salvano da sole e vanno all'avventura. Una storia per combattere i pregiudizi, che insegna che il coraggio si dimostra più col cuore che con la spada. Organizzato dalla Biblioteca Civica di Diano d’Alba.

A seguire a partire dalle 18.30, nel Novelab di Piazza Vittorio Emanuele II a Novello, si parlerà, anzi si scriverà con “Scrivi per riflettere”, in compagnia di Cinzia Cogno. Un workshop che sarà un’esperienza unica, dove l'arte della calligrafia incontra l'affettività. I partecipanti potranno scegliere una parola o frase significativa, scriverla a mano in bella grafia per poi riscriverla con inchiostro e pennino. Infine si viaggerà fino a Camagna Monferrato, dove alle 21 nella Biblioteca civica di Via Giacomo Matteotti, ci sarà l’incontro dal titolo: “Libertà in vendita, il corpo tra scelta e mercato”. Presentazione del libro "Libertà in vendita" di Valentina Pazé, che sarà presente in sala insieme alle associazioni dedicate alle donne e alla prevenzione della violenza. Modera l'operatrice antiviolenza e formatrice Ilaria Baldini. L’incontro è organizzato da Ass. Camagna Paesaggi, Arte e Cultura e Comune di Camagna Monf.to.

La rassegna fa parte del progetto “Viola, alza lo sguardo”, promosso da Associ&rete e sostenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla Regione Piemonte. L’iniziativa mira alla divulgazione di temi come l’educazione all’affettività, la lotta a tutte le violenze – in particolare quella di genere - coinvolgendo biblioteche, scuole e associazioni locali mediante strumenti innovativi per stimolare nei ragazzi, nelle ragazze e nelle famiglie riflessioni profonde e portare consapevolezza e una maggiore sensibilizzazione in tutto il territorio, con l’intento di creare una rete territoriale a supporto di minori e genitori.

Il programma completo degli eventi, con luoghi, orari e aggiornamenti, QUI.