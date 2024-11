Giornate stabili e soleggiate in Granda, minime sottozero in pianura: più nuvole da domenica

CUNEO CRONACA - Un'alta pressione nord-atlantica ad ovest delle Isole Britanniche scende gradualmente verso il nordovest italiano e porta rialzo barico e aumento dello zero termico sul Piemonte per i prossimi giorni, garanzia di tempo stabile e soleggiato. L'inversione termica però favorirà la formazione di foschie e banchi di nebbia in pianura nelle ore più fredde.

Da domenica - si legge nell'ultimo bollettino di Arpa Piemonte - la discesa di una vasta e profonda saccatura polare dalla Scandinavia verso l'Italia porterà un aumento della nuvolosità sulla regione.

Nel dettaglio, le previsioni per i prossimi giorni in Piemonte.

Venerdì 15 novembre

Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso. Locali foschie al primo mattino lungo il Po e sulle pianure orientali.

Precipitazioni: assenti.

Zero termico: in marcato aumento fino a 3400 metri a ovest e 3300 metri a est in serata.

Venti: generalmente deboli; sulle Alpi da nordest al mattino con residui rinforzi moderati, in rotazione da nord al pomeriggio e poi ovest in serata; settentrionali sull'Appennino, in temporanea rotazione da sudovest al pomeriggio; variabili in pianura, prevalentemente occidentali al mattino e orientali o nordorientali in serata.

Altri fenomeni: temperature minime localmente sotto zero in pianura.

Sabato 16 novembre (nell'immagine)

Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso; parziale aumento della nuvolosità dalla tarda serata. Foschie e locali nebbie in pianura al primo mattino, in particolare lungo il Po e sul settore orientale.

Precipitazioni: assenti.



Zero termico: sostanzialmente stazionario sui 3300-3400 metri fino a metà giornata, poi in lieve calo fino ai 2900-3000 metri a nord e 3200 metri a sud in tarda serata.

Venti: deboli occidentali sulle Alpi, in moderata intensificazione nel pomeriggio; deboli prevalentemente da nord al mattino sull'Appennino, in moderata intensificazione e rotazione da sudovest al pomeriggio; deboli prevalentemente occidentali in pianura.

Altri fenomeni: temperature minime localmente sottozero in pianura.

Domenica 17 novembre

Nuvolosità: cielo poco nuvoloso al mattino, ma con foschie e nubi basse in pianura in locale diradamento nelle ore centrali; aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio sulle Alpi e sull'Appennino.

Precipitazioni: locali deboli nevicate sulle creste alpine nord-occidentali di confine dal tardo pomeriggio.



Zero termico: in graduale calo fino ai 2400 metri a nord e 2700 metri a sud, in serata; valori fino ai 2000 metri, sulle Alpi nord-occidentali di confine.

Venti: moderati, localmente forti in quota, occidentali sulle Alpi; deboli o localmente moderati meridionali sull'Appennino; deboli prevalentemente occidentali in pianura; locali rinforzi di foehn nelle vallate alpine al pomeriggio.