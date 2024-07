Giornate soleggiate e caldo senza afa in Granda, piovaschi solo in montagna

Nuvolosità: al mattino parzialmente nuvoloso, nuvoloso sul Piemonte occidentale per velature compatte in successiva attenuazione già nel corso della mattinata. In serata annuvolamenti a ridosso delle creste alpine di confine.

Precipitazioni: dalle ore centrali possibili deboli piovaschi sui settori alpini sudoccidentali.

Zero termico: in leggero rialzo al mattino sui 4500 m e in lieve flessione in serata a nord sui 4200-4300 metri.