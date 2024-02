Giornate soleggiate con temperature primaverili in Granda, peggiora da giovedì

Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso con transito di velature. Possibili locali foschie sui settori orientali nelle ore più fredde.

Precipitazioni: assenti salvo possibili deboli sparse al primo mattino sui rilievi di confine, nevose sopra i 1500-1600 metri.

Zero termico: in ulteriore calo in mattinata fino a 1900 metri, in lieve risalita dal pomeriggio fino a 2100-2300 metri.

Venti: dai quadranti settentrionali a tutte le quote, deboli o moderati in montagna, in particolare sull'Appennino e sui rilievi settentrionali e nelle vallate adiacenti. Generale attenuazione della ventilazione nel corso del pomeriggio.