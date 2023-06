Giornate europee dell'archeologia: visita al Museo Civico di Cuneo e fabbricazione di monili

CUNEO CRONACA - Venerdì 16 giugno, in occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia, il Complesso Monumentale di San Francesco – Museo Civico di Cuneo organizza una giornata dedicata alla valorizzazione del percorso archeologico del Museo, in piena collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo e grazie al fattivo coordinamento del funzionario archeologo, dott. Gian Battista Garbarino.

Sarà proposta una visita guidata, a cura dell’archeologa specializzata e direttrice del Museo Michela Ferrero, alle sezioni di Preistoria, Romanità e Medioevo, con il recente allestimento della necropoli longobarda di Sant’Albano Stura. L’approfondimento guidato sarà abbinato a un laboratorio creativo di creazione di monili e ornamenti in stile longobardo.

«Si tratta dell’appuntamento di apertura di una fitta serie di iniziative che mirano a valorizzare il prezioso patrimonio archeologico conservato ed esposto a Cuneo – afferma l’Assessora alla Cultura, Cristina Clerico –. Occasioni proficue, che nascono anche dalla partecipazione della Città di Cuneo, con il Museo Civico, al progetto ALCOTRA 2021-2027 PEPA Patrimonio Ambientale Culturale, di recente premiato dal finanziamento dell’Unione Europea».

Le attività si svolgeranno nel pomeriggio del giorno 16 giugno 2023, nei seguenti orari: inizio visita ore 16.30, a seguire laboratorio. Dalla preistoria al mondo medievale, passando attraverso l’età romana, i visitatori saranno guidati alla scoperta dell’archeologia del territorio cuneese.

Costi dell’evento: visita + laboratorio: 5 euro. La prenotazione è obbligatoria e andrà effettuata entro il 15 giugno 2023, fino ad esaurimento dei posti disponibili, telefonando al n.0171.634175 o inviando una mail a museo@comune.cuneo.it.

Negli stessi orari sarà possibile visitare in autonomia la mostra “Nella mente del lupo”, organizzata dall’Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime, in collaborazione con il MUSE di Trento e con il Museo Civico di Cuneo.

Orari di apertura del Complesso monumentale di San Francesco – Museo Civico di Cuneo: dal martedì alla domenica, dalle 15.30 alle 18.30.