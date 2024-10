Giornate autunnali tra perturbazioni e schiarite: temperature più miti giovedì in Granda

CUNEO CRONACA - L'avvicinamento e il successivo transito di una saccatura nordatlantica sul Piemonte determinerà un temporaneo peggioramento del tempo tra il pomeriggio odierno e la mattinata di giovedì, con ventilazione sostenuta sui rilievi meridionali e precipitazioni deboli o moderate sulle zone montane, in estensione in serata alle zone pedemontane e, localmente, alle pianure; possibili fenomeni forti sono attesi su Appennino e Verbano.

Nella mattinata di giovedì la rotazione della ventilazione da nordovest in quota garantirà ampie schiarite a partire da ovest, con condizioni di foehn nelle vallate alpine in estensione fino agli sbocchi vallivi, e un rapido esaurimento dei fenomeni. Venerdì una graduale rimonta del geopotenziale sulla nostra regione manterrà condizioni stabili e soleggiate, mentre sabato correnti meridionali in quota e orientali nei bassi strati causeranno un aumento della nuvolosità.

Di seguito le previsioni di Arpa Piemonte.

Giovedì 10 ottobre (nell'immagine)

Nuvolosità: cielo inizialmente nuvoloso con successive ampie schiarite a partire dal settore occidentale nel corso della mattinata; cielo sereno nel pomeriggio. Precipitazioni: fino a metà giornata piogge moderate o forti sui settori orientali, in particolare al confine con la Liguria e nella zona del Lago Maggiore, deboli o moderate altrove. Successivo esaurimento dei fenomeni. Zero termico: in calo fino a circa 2600-2700 metri a nord e 2900-3000 metri a sud. Venti: moderati sulle Alpi, da sudovest al primo mattino in rapida rotazione da nordovest, con rinforzi nelle vallate alpine occidentali e settentrionali, in estensione anche alle zone pianeggianti adiacenti; sull'Appennino moderati da sudovest in rotazione da nord nel pomeriggio. Venerdì 11 ottobre Nuvolosità: cielo poco nuvoloso con locali addensamenti sui rilievi e, in serata, transito di velature. Precipitazioni: assenti. Zero termico: in lieve calo sui 2500 metri a nord e 2800-3000 metri a sud. Venti: deboli o localmente moderati dai quadranti occidentali sulle Alpi, con residue condizioni di foehn sul Piemonte settentrionale al mattino, e deboli da nord sull'Appennino; in pianura deboli prevalentemente da est. Sabato 12 ottobre Nuvolosità: cielo prevalentemente nuvoloso con copertura in graduale aumento fino a cielo molto nuvoloso. Precipitazioni: deboli sparse, con valori moderati sul Verbano. Zero termico: in graduale aumento sui 3200 metri a nord e 3500 metri a sud. Venti: moderati da sudovest sulle Alpi e deboli dai quadranti meridionali sull'Appennino; deboli o localmente moderati da est-nordest altrove.