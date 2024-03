Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid: "Il ricordo va anche a medici e infermieri"

CUNEO CRONACA - "Ad ormai 4 anni dai tragici giorni in cui la pandemia si diffuse in tutto il mondo, il pensiero corre alle tante persone che hanno perso la vita a causa del coronavirus: nella Giornata nazionale istituita in loro memoria, il ricordo va innanzitutto a quelle vittime e ai loro familiari. Allo stesso tempo, penso ai tanti professionisti che hanno garantito il conforto, la cura e la presenza a chi non poteva avere accanto i propri cari.

Dietro alle fredde statistiche, ai freddi numeri, sono celate le storie di tantissimi donne e uomini che hanno combattuto per primi contro un nemico invisibile eppure tanto forte, che ha rischiato di minare alla base il sistema valoriale cui si ispira il nostro modo di vivere. Una grande sofferenza collettiva, di cui è necessario non solo serbare memoria bensì fare tesoro per non perdere di vista i concetti di solidarietà, comunità e condivisione. Elementi utili per il convivere civile e per lavorare – tuti insieme – nel miglioramento del Sistema Sanitario Nazionale”.

Queste le parole del presidente della Provincia Robaldo nella Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid (18 marzo), che sottolinea “il ricordo alle vittime e ai loro familiari, ma anche ai tanti professionisti che hanno garantito il conforto, la cura e la presenza”.