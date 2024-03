Giornata nazionale del fiocchetto lilla contro i disturbi alimentari: mostra e incontri a Cuneo

CUNEO CRONACA - Il 15 marzo di ogni anno è dedicato, a livello mondiale, ai Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione, in particolare anoressia, bulimia nervosa e disturbo di alimentazione incontrollata.

"Gravi patologie psichiatriche con significative conseguenze metaboliche, disturbi in epocale espansione e con un esordio clinico sempre più precoce (8/12 anni), rappresentano oggi un grave problema di sanità pubblica - spiega il direttore del dipartimento interaziendale di Salute Mentale Francesco Risso -. Ogni società esprime la sofferenza in determinate forme, la nostra tramite una diffusa insoddisfazione per il proprio corpo (riguarda il 95% dei ragazzi) e un’attenzione morbosa e patologica sul cibo. Queste sono le condizioni sociali predisponenti ai disturbi alimentari cui si aggiungono eventi traumatici, bassissima autostima e gravi sentimenti di inadeguatezza; in questi ultimi anni il ruolo negativo dei social sono un eccezionale moltiplicatore soprattutto sui siti dilaganti e senza controllo in cui si parla in modo ossessivo di cibo e di corpo”.

Presso l’Asl CN 1 è attivo un Centro Dedicato per la presa in carico ambulatoriale e semiresidenziale con la somministrazione di pasti assistiti, presidio terapeutico fondamentale per i nostri pazienti, in collaborazione con i reparti ospedalieri dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Nutrizione Clinica, Psichiatria e Medicina, con posti letto dedicati. Il Centro di Villa Santa Croce è una realtà unica in Piemonte - con ambulatori dedicati a Saluzzo e a Mondovì in collaborazione con il servizio di Dietologia e Nutrizione Clinica dell’ASL CN 1. Il Centro lavora in stretta sinergia con il Centro Pilota per i Disturbi Alimentari delle Molinette di Torino.

In occasione della Giornata Nazionale, mercoledì 13 marzo alle 18 si inaugura presso Open Baladin, in piazza Foro Boario a Cuneo, la mostra fotografica dal titolo "Unicità" che sarà visitabile fino al 2 aprile. “In presenza...Unicità che si incontrano" è un progetto dell’associazione A-Fidati ODV, in collaborazione con noau | officina culturale, in partnership con il Coordinamento Nazionale Disturbi Alimentari, l’A.S.L. CN1 e il Liceo Statale E. De Amicis di Cuneo, con il patrocinio del Comune di Cuneo e con il contributo di Fondazione CRC e Fondazione CRT.

Venerdì 15 marzo, dalle 9 alle 13, è in programma un incontro di sensibilizzazione e formazione sulle problematiche dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, che hanno aderito al catalogo progetti per le scuole e per gli alunni delle scuole superiori.

Nella stessa giornata, presso la panchina lilla in corso Dante, alle 16, è previsto un incontro per letture di brani scritti dalle ragazze nell’ambito del progetto di scrittura creativa organizzato dalla Prof.ssa Signetti e dalla dott.ssa Pacilli. Nell’occasione è prevista l’esibizione del gruppo di danza Danzicherie di Cuneo.

Durante la serata, alle ore 20,30, presso il Rondò dei Talenti di via Luigi Gallo, le ragazze e i ragazzi porteranno le riflessioni emerse durante il percorso di teatroterapia. Prenderà avvio un confronto sul tema del corpo.