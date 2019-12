Giornata di formazione con l'elicottero "Drago 65" per i vigili del fuoco della provincia di Cuneo

Prima giornata di famigliarizzazione con il reparto volo dei vigili del fuoco del Piemonte. L'elicottero "Drago 65" decollato dalla Direzione regionale di Torino è atterrato nel piazzale antistante la caserma del Comando di Cuneo alle 10 circa, per illustrare al personale le norme di sicurezza, comportamento all’avvicinamento con rotore in movimento, comportamento e interazione con l’equipaggio di bordo.

L'esercitazione si svolge su iniziativa del reparto volo dei vigili del fuoco, in accordo con il direttore regionale del Piemonte, che vede il Comando provinciale di Cuneo come primo alla formazione, per poi proseguire in tutti i Comandi dei vigili del fuoco regionali.