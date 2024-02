Giornata delle guide turistiche, Racconigi si racconta: alla scoperta della bellezza nascosta

CUNEO CRONACA - È stata rinnovata anche per il 2024 la convenzione fra Comune di Racconigi e Conitours (Consorzio Operatori Turistici Provincia di Cuneo, l’ente che coordina programmi e progetti di promozione per la valorizzazione del territorio e delle attività turistiche), convenzione che permetterà l’apertura dell’Ufficio Turistico racconigese con sede nel Palazzo Comunale in piazza Carlo Alberto.

Domenica 25 febbraio, in occasione della Giornata Internazionale della Guida Turistica, è stato organizzato l’evento “Racconigi si racconta”, una giornata per scoprire i segreti di Racconigi accompagnati da una guida turistica abilitata, che accompagnerà gratuitamente i partecipanti alla scoperta della città anche al fine di evidenziare gli aspetti di una professione appassionante e poco conosciuta, densa di competenze, rispetto per il patrimonio e propensione per il racconto. Partenza alle ore 14 dalla sede dell’ufficio turistico, prenotazione obbligatoria alla mail visitracconigi@gmail.com.

L’ufficio sarà aperto per 40 domeniche all’anno, dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 14 alle 16, e il giorno di Pasquetta, lunedì 1° aprile. Al numero 3920811406, disponibile anche tramite Whatsapp, sarà invece attivo il servizio di segreteria dell’Ufficio Turistico dal lunedì al venerdì con orario 10-12.30 e 14.30-17 (domenica e festivi ore 10-16). E-mail: visitracconigi@gmail.com e sito http://www.visitracconigi.com