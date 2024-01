Gennaio in collina con Terre Alte: da Guarene, uno dei borghi più belli d'Italia, a Benevello

CUNEO CRONACA - Nelle fredde ma incantevoli giornate invernali, il Piemonte si trasforma in un palcoscenico di straordinaria bellezza, unendo l'arte e la natura in un abbraccio suggestivo. Due eventi imperdibili, organizzati in collaborazione con l'Associazione Sentieri dei Frescanti, promettono di regalare esperienze uniche tra le colline del Roero e le valli dell'Alta Langa.

Il primo appuntamento si svolge a Guarene, un borgo storico che sorge su un colle tra le Langhe e il Monferrato. Famoso per il suo centro storico, ricco di monumenti come il Palazzo Re Rebaudengo e il castello trasformato in una lussuosa struttura ricettiva, Guarene offre un viaggio nella storia e nell'arte.

L'escursione inizia dal centro storico e si snoda in un anello che tocca tre comuni nel territorio del Roero. I partecipanti avranno l'opportunità di immergersi in paesaggi mozzafiato, caratterizzati da frutteti, vigneti e valli silenziose. Una pausa pranzo in un luogo di straordinaria bellezza paesaggistica completerà l'esperienza.

La seconda tappa porta a Benevello, il primo paese dell'Alta Langa. Qui, il sentiero dell'antico mulino si snoda attraverso un paesaggio selvaggio, ricco di storie affascinanti e sapori autentici del territorio. Il percorso inizia dalla sommità del paese, presso il castello del XII secolo e la parrocchiale, e si immerge in una vegetazione tipica dell'Alta Langa.

I partecipanti esploreranno il fresco fondovalle, affiancando il torrente Berria e un mulino storico. Il ritorno prevede una visita allo store di una piccola azienda familiare, produttrice di delizie a base di Nocciola Piemonte IGP, come le famose creme "che piasì", "Amurin" e "Parlapà".

Per gli amanti dell'avventura e della scoperta, il sito di Terre Alte propone inoltre programmi esclusivi per il mese di febbraio e il periodo di Carnevale, inclusa una giornata dedicata alla scoperta di Genova.

(Foto tratta dal sito di Terre Alte)