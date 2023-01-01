Cuneo: da gennaio incontri per aiutare mamme e papà nelle sfide educative

CUNEO CRONACA - Prende il via a gennaio un ciclo di incontri pensati per i genitori, con l’obiettivo di offrire supporto concreto e occasioni di confronto sulle sfide educative di oggi.

Gli appuntamenti, condotti da professionisti qualificati e coordinati sul bacino di Cuneo dalla cooperativa Emmanuele s.c.s., affronteranno temi molto attuali: dai metodi di studio più efficaci e personalizzati al rafforzamento dell’autoefficacia, dalla gestione di ansia e stress in ambito scolastico e relazionale fino all’educazione affettiva e al rispetto delle differenze di genere.

Gli incontri vogliono essere uno spazio di dialogo tra genitori, dove condividere esperienze, dubbi ed emozioni, ma anche acquisire strumenti utili per accompagnare con maggiore consapevolezza la crescita dei figli.

L’iniziativa rientra nel progetto “Genitori in Gioco”, promosso da Confcooperative Piemonte Sud insieme a Fondazione CRC, Confartigianato Cuneo, ASL CN2 e CSSM, nell’ambito di Wellgranda Reti di Welfare, con il sostegno della Fondazione CRC.

Confcooperative Piemonte Sud conferma così il proprio impegno a favore del benessere delle famiglie e della comunità.

Per informazioni: rallo.r@confcooperative.it.