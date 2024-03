GARESSIO/ Airmony Asd eccelle nelle qualifiche regionali di Pole&Aerial Dance

SERGIO RIZZO - Si sono tenute a Torino, presso la palestra Vertigimn, le qualifiche regionali del settore Csen Pole&Aerial Dance. Le diciannove ragazze del settore agonistico della Airmony Asd che hanno preso parte all’evento, hanno brillato con performance eccellenti portando a casa ottimi piazzamenti, medaglia d’oro per Sofia Cancedda e Francesca Briozzo nella categoria Double Cerchio Emergenti U10, Darlene Durigon nella categoria Amaca Emergenti U14, Irene Bracco nella categoria Amaca Dilettanti 2 U10, Tea Ghiglia nella categoria Cerchio Emergenti U14, Emma Bonetti nella categoria Cerchio Emergenti U18, Rebecca Pesce nella categoria Tessuto Dilettanti 2 U14, Ilaria Cancedda nella categoria Tessuti Emergenti U18 e in ultimo la giovanissima Arianna Zoppi nella categoria Tessuti Novizi U7. Argento invece per Ester Bracco nella categoria Amaca Novizi U10, Viola Bruzzone nella categoria Cerchio Emergenti U14, Sofije Dragjoshi nella categoria Tessuti Emergenti U14; bronzo per Matilda Briozzo nella categoria Tessuti Dilettanti 2 U14. Virginia Bianchino guadagna un pass per le finali nazionali di settore. Ottime performance anche per Anna Sclavo, Amelia Bonzano, Noemi Matterazzo, Mia Piasentin e Grace Serratore.

La prossima tappa del campionato vedrà impegnate le ragazze Airmony nelle finali nazionali di settore che si terranno a Velletri dal 14 al 16 giugno, insieme alle compagne già qualificate nella tappa di Coppa Italia che si è tenuta lo scorso ottobre a Cesenatico.

Sergio Rizzo