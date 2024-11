Gambero Rosso, "Giamp" a Bra e la "Pasticceria Del Viale" a Revello tra le migliori in Italia

CUNEO CRONACA - È stata presentata la 14esima edizione della guida Pasticceri & Pasticcerie di Gambero Rosso, per il terzo anno realizzata in collaborazione con Club Kavè. La guida Pasticceri & Pasticcerie 2025 di Gambero Rosso fotografa un settore in pieno fermento. Il dolce, protagonista sulle tavole delle feste e delle occasioni, oppure piccola coccola, è compagno immancabile dei momenti speciali. Deve appagare vista e palato, allettare, meravigliare. Viviamo in un mondo profondamente interconnesso, nel quale le tendenze – non importa da dove arrivino - viaggiano veloci e dettano il palinsesto sui banconi. Il 2024 è stato l’anno del dilagare di maritozzi, croissant cubici, piramidali, rolls e affini: li abbiamo visti protagonisti in tutte le vetrine, dalla grande città alla provincia, dalla Valle d’Aosta alla Sardegna.

Sono 660 i locali censiti dalla Guida e 61 le novità che debuttano quest’anno. Con 54 insegne, il Piemonte racconta la sua arte pasticcera: un raffinato equilibrio tra storia e sperimentazione. I suoi maestri pasticceri reinterpretano grandi classici come il gianduiotto, i baci di dama e la torta di nocciole, valorizzando le eccellenze locali come le nocciole delle Langhe e il cacao di alta qualità. Fanno il loro ingresso nella nuova guida "Giamp" a Bra e la "Pasticceria Del Viale" a Revello. Menzione d’onore per 3 Pastry Chef piemontesi tra cui Giulia Mizzoni presso Piazza Duomo ad Alba. Trent'anni nel 2025, spezzina, dopo la formazione a Colorno, ha viaggiato fra Italia e Francia perfezionandosi nella pasticceria da ristorazione e hôtellerie e nella panificazione. Da tre anni è la pastry chef di Piazza Duomo dove si occupa del pane e dei dessert in totale continuità con il menu.