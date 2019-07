Fuori strada con la moto a Vinadio, portato al Santa Croce, altro soccorso a Bagnolo

Intervento dell’elisoccorso del 118 a Vinadio, in provincia di Cuneo, per l’incidente di un motociclista, uscito di strada. Il centauro, G.D. di 30 anni di Roma, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Santa Croce di Cuneo.

Altro intervento dell’elisoccorso del 118 al Rucas di Bagnolo Piemonte, nel Saluzzese, per soccorrere una donna rimasta ferita (trauma toracico e caviglia) a causa di una caduta durante percorso in cordata.

La ferita, C.L. di 35 anni di Diano d'Alba, è stata portata in codice giallo all’ospedale Santa Croce di Cuneo con l'elisoccorso di Alessandria.