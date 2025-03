Freddo improvviso in arrivo martedì, poi torna il sole: attenzione alle gelate mattutine

CUNEO CRONACA - La progressiva espansione del promontorio anticiclonico centrato sulle Isole Britanniche mantiene il bel tempo sulla regione nel pomeriggio odierno. Dalla serata - fa sapere Arpa Piemonte - il rinforzo della ventilazione da est nei medio-bassi strati riporterà condizioni più nuvolose sulla regione, con precipitazioni fino a martedì mattina, localmente più intense sul settore pedemontano.

I flussi umidi orientali apporteranno aria più fresca sulle zone di pianura con un calo della quota neve fino a 700-1000 metri. Da martedì pomeriggio l'ulteriore aumento del campo di pressione favorirà condizioni di generale bel tempo fino a giovedì, con possibili locali gelate al primo mattino di mercoledì.

Martedì 18 marzo

Nuvolosità: cielo generalmente nuvoloso con locali schiarite sulle pianure orientali. In mattinata rapido rasserenamento sulle Alpi e spazi più soleggiati altrove, con nubi residue più persistenti sulla fascia pedemontana alpina.

Precipitazioni: deboli o localmente moderate sulle zone di alta valle, sulla fascia pedemontana e prime pianure adiacenti, in attenuazione ed esaurimento in mattinata. Quota neve sugli 800-1000 metri, in calo localmente fino a 600-700 metri sul

settore settentrionale.



Zero termico: in calo al mattino sui 1000-1200 metri, poi stazionario.

Venti: moderati da nordest su pianure e Appennino al mattino, in parziale attenuazione dalle ore centrali; deboli variabili sui settori alpini.

Mercoledì 19 marzo

Nuvolosità: cielo generalmente sereno o poco nuvoloso con transito di velature dalle ore centrali. Locali foschie al primo mattino sulle pianure.

Precipitazioni: assenti.

Zero termico: in marcato aumento sui 1600-1800 metri.

Venti: deboli a tutte le quote, meridionali sulle Alpi e di direzione variabile altrove; residui rinforzi da nordest al primo mattino sul settore appenninico.

Giovedì 20 marzo

Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni: assenti.

Zero termico: in ulteriore rialzo fino a 2000 metri a nord e sui 2500-2600 metri sui restanti settori.

Venti: sudoccidentali al mattino a tutte le quote, in rotazione da est sulle Alpi e da sudest altrove; intensità generalmente debole, localmente