Fossano sperimenta l'app per pagare la sosta dall'auto e solo per i minuti utilizzati

A Fossano sarà sempre più facile parcheggiare nella zona blu a pagamento. Dopo Neos Park, nella seconda metà di giugno, arriverà Neos App, l'applicazione che dal cellulare permetterà di pagare la sosta in modo comodo e veloce, risparmiando, perché si pagheranno solo i minuti effettivamente utilizzati. Fossano è la prima città del Piemonte in cui sarà attivo il nuovo servizio. Basterà scaricare l'app sul proprio cellulare, attivare il servizio collegando il cellulare alla targa dell'autovettura, caricare il credito e il gioco è fatto.

La ricarica di 10 euro potrà essere effettuata utilizzando la carta di credito su Internet, in banca o recandosi presso i punti vendita convenzionati dove sarà possibile pagare anche in contanti. Questo ulteriore servizio di Neos, riservato in particolare a chi non ha dimestichezza con le modalità di pagamento elettroniche, è reso possibile dalla presenza in città di quattro punti di assistenza (quelli dove è possibile acquistare il Neos Park, che continuerà a essere attivo): il Bar Tom, la stazione Agip di Allocco, la tabaccheria "I 3 fiammiferi" e la tabaccheria "Smile". Il punto vendita provvederà gratuitamente all'attivazione del servizio e rilascerà al cliente una tessera identificativa. L'automobilista dovrà esporre sull'autovettura il cartoncino per segnalare a vigili e ausiliari l'avvenuto pagamento della sosta tramite Neos App.

Con Neos App si risparmierà tempo perchè non si dovrà cercare il parcometro, avere a disposizione il "gratta e sosta", ma si pagherà direttamente dall'auto. Non si dovrà tornare alla macchina per allungare la sosta e si risparmierà denaro perchè si pagherà solo l'effettivo tempo di permanenza, anche nel caso delle pause, come capita nella fascia di pranzo. Se ci si fermerà per 3 minuti, si pagheranno solo i 3 minuti consumati. Diminuirà il rischio di multe, perchè non si dovrà immaginare in anticipo la durata del parcheggio, con il pericolo, se la sosta si protrae, di subire una contravvenzione. Neos App sarà utilizzabile in tutte le città dove il servizio è stato abilitato e potrà essere abbinato a più autovetture.

"Con soddisfazione possiamo annunciare che siamo riusciti a realizzare l’impegno preso con i cittadini di fornirli di uno strumento di pagamento dei parcheggi funzionale, semplice e anche innovativo. E’ una soddisfazione essere i pionieri in Piemonte di questo applicativo - ha commentato il sindaco Sordella - Potrà essere utilizzato anche da chi preferisce non usare le carte di credito online, ma i contanti. Sicuramente porterà risparmi per chi lo utilizzerà e maggiore certezze di evitare spiacevoli sanzioni. Un grazie al comandante della Polizia Municipale per aver seguito il complesso iter amministrativo e aver centrato l’obiettivo. Buon parcheggio sicuro a tutti!".

Questa proposta va ad aggiungersi alle altre modalità (ticket, "gratta e sosta" e Neos ParK), compresa la prossima attivazione su alcuni parcometri del pagamento con bancomat e carta di credito, ed era già stata prevista nel contratto che la Neos ha sottoscritto nel 2017 con il Comune di Fossano. Il passaggio successivo sarà offrire le comodità di Neos App anche ad artigiani e commercianti.