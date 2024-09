FOSSANO/ Sabato escursione guidata con la Lipu di Cuneo per l'Eurobirdwatch 2024

CUNEO CRONACA - Nella giornata di sabato 5 ottobre, la sezione Lipu di Cuneo organizza un’escursione guidata in località Stagni di San Sebastiano (Fossano), in concomitanza con le giornate dell'Eurobirdwatch, grande evento europeo dedicato al birdwatching e al censimento dei migratori, organizzato in oltre 30 paesi europei dalle associazioni aderenti a Birdlife International.

L’evento coinvolgerà decine di migliaia di appassionati in tutta Europa e si propone di sottolineare l’importanza della migrazione degli uccelli e la necessità di tutelare gli habitat in cui vivono, i luoghi dove nidificano e le aree di sosta durante le migrazioni.

L’appuntamento è per le ore 8,30 presso il “parcheggio ex Eliporto (Baladin)”, il rientro è previsto per le 13. L’escursione di birdwatching proseguirà nel pomeriggio, per chi lo desidera, insieme a Luca Giraudo, socio Lipu e guida escursionistica, prima con una tappa a Magliano Alpi e a seguire, fino al tramonto all’Oasi della Madonnina a Sant’Albano Stura. E' possibile quindi partecipare alla sola escursione mattutina, a quella del pomeriggio o a entrambe, a scelta, comunicando la propria preferenza: 328 2798896/328 4277574, oppure mail: cuneo@lipu.it.

Chi volesse partecipare a tutta la giornata potrà provvedere al pranzo al sacco, oppure organizzarsi per una tappa in un bar della zona. Si consiglia abbigliamento adeguato, scarponcini e binocolo (la Lipu metterà a disposizionedue cannocchiali). In caso di pioggia insistente l’escursione sarà sospesa.