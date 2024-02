FOSSANO/ ll progetto Peer to Hack porta l'innovazione nelle scuole: esperimenti al Vallauri

CUNEO CRONACA - Il mondo dell'automazione, del coding e della creatività maker sta diventando sempre più accessibile. Nell’ambito del progetto S4N (School for Nature), l'iniziativa "Peer to Hack" si propone di trasmettere conoscenze fondamentali che consentano di avvicinarsi a queste discipline in modo semplice ma efficace.

Gli studenti della 4C MEC del Vallauri di Fossano, con la supervisione dei professori Fabrizio Gambone e Sergio Melogno, hanno assunto un ruolo di tutor, trasmettendo le loro competenze ai ragazzi della media Paglieri di Fossano attraverso una didattica peer to peer. Durante le sessioni, che si sono svolte in tre mattine tra gennaio e febbraio, sono stati costruiti dispositivi utilizzando la stampa 3D, il taglio laser e la programmazione della scheda a microcontrollore Arduino.

L'approccio peer to peer ha dimostrato di essere estremamente efficace, facilitando il trasferimento di conoscenze in modo diretto e coinvolgente tra studenti delle scuole superiori e delle medie.

In seguito all'acquisizione di queste competenze, è previsto un hackathon aperto a tutti gli studenti del Vallauri e della media Paglieri che hanno partecipato al progetto. Durante l'evento, i partecipanti formeranno gruppi supportati da mentori (docenti) e si sfideranno nell'ideazione e nella realizzazione di prototipi innovativi per affrontare problemi ambientali concreti.

L'obiettivo è quello di promuovere la creatività, l'innovazione e la consapevolezza ambientale tra gli studenti, incoraggiandoli a trovare soluzioni originali e efficaci per le sfide che il nostro pianeta affronta.

Il progetto rappresenta un passo avanti nell'integrazione di tecnologia, creatività e sensibilizzazione ambientale nelle scuole, preparando gli studenti ad affrontare le sfide del futuro in modo proattivo e consapevole.