FOSSANO/ "La via dei fiori", mostra solidale delle opere di Terzilla Abbio a un anno dalla morte

CUNEO CRONACA - Sabato 13 e domenica 14 aprile, in piazza Castello 10 a Fossano (inaugurazione sabato alle 15) si terrà una mostra della produzione artistica di Terzilla Abbio, di Fossano, a un anno dalla sua morte. I figli Daniela ed Enrico hanno voluto dedicarle una mostra per far rivivere le sue opere: il ricavato della vendita dei suoi dipinti andrà all’Associzione Insieme per l’India.

Terzilla, originaria di Farigliano, aveva ereditato il genio artistico dal padre - che i nipoti ricordano sempre impegnato con tele e colori ad olio. Anche lui, come la figlia, aveva tenuto per sé il suo genio e le sue produzioni: la sua era una passione che gli dava gioia e la esercitava nel tempo libero. Fu così anche per Terzilla che a differenza del padre, amava dipingere su stoffa: cotone, tela, juta… Essendo anche una brava sarta, rifiniva i suoi dipinti con un orletto prima di incorniciarli.

Era una donna generosa e seppe far dono del suo talento ai ragazzi e alle persone che gliene facevano richiesta: per diversi anni tenne, come volontaria, un laboratorio di pittura durante l’Estate ragazzi organizzato ai Salesiani. Regalava molte sue opere ad amiche e parenti; il suo non fu mai un lavoro. E non volle mai organizzare una mostra delle sue opere. “Le proposi spesso di esporre insieme a me, mi avrebbe fatto piacere - dice la figlia Daniela Vissio, che prosegue la tradizione artistica della famiglia materna -; mamma ha sempre rifiutato dicendo che quello doveva essere uno spazio mio. Ora, a un anno dalla sua morte, io e mio fratello Enrico abbiamo deciso di organizzare questa mostra solidale, donando il ricavato a un’associazione, Insieme per l’India, che ha dei progetti molto validi sia in India che in Tanzania. Mamma era presidente del Circolo Acli Yoga Jyotisa, con il quale io organizzo i miei corsi di Yoga. L’associazione è felice di sostenere questa iniziativa in memoria dell’ex presidentessa. Enrico mette a disposizione il salone della sua attività sita in piazza Castello 10. Tutti insieme abbiamo collaborato a questa iniziativa che senz’alto corrisponde a mamma, soprattutto per la sua finalità sociale”.

Marilena Lingua, presidentessa di Insieme per L’India, ringrazia di cuore Daniela ed Enrico per questa iniziativa. “Siamo onorati che abbiamo pensato alla nostra associazione per la destinazione del ricavato della mostra -; le risorse saranno senz’altro ben spese e renderemo conto al Circo Acli Yoga Jyotisa del loro utilizzo”. L’appuntamento è per sabato 13 aprile, in piazza Castello 10, dalle 15 all 19 (inaugurazione alle 15); domenica 14 aprile dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 19.