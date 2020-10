FOSSANO/ Il sindaco: "Ecco perché sono contrario al Dpcm che va contro il mondo del lavoro"

CUNEO CRONACA - «Dalla riunione del Coc è emersa la nostra totale contrarietà alle modalità messe in campo dal Governo per prevenire l'emergenza epidemiologica; nella nostra città centinaia tra ristoratori, gestori di bar e palestre hanno fatto investimenti importanti per cercare di adattarsi a quelle che erano le rigide normative in atto nei mesi scorsi e avevamo imparato a convivere con il virus in totale sicurezza andando a ridurre fortemente quelle che erano le possibilità di contagio, decidere arbitrariamente di chiudere senza un confronto è una mossa scellerata e l'unica conseguenza potrà essere la loro chiusura». Così il sindaco di Fossano, in provincia di Cuneo, Dario Tallone.

«Come sindaco non posso che esprimere la mia preoccupazione per tutte quelle che sono state le mosse messe in campo dal Governo in questa fase di emergenza, auspico che vengano attivati al più presto tavoli di confronto con gli enti locali e che vengano impugnati eventuali atti che vanno contro il mondo del lavoro» conclude il primo cittadino fossanese.