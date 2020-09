A Fossano con l'omaggio a Morricone  Confartigianato Imprese presenta il volume "Dolci d’autore"

CUNEO CRONACA - La location è tra le più rappresentative della provincia di Cuneo, la piazza antistante l’elegante castello di Fossano e il programma musicale unico ed emozionante in omaggio al grande maestro Ennio Morricone. In questa cornice di grande charme Confartigianato Imprese Cuneo presenterà domenica 20 settembre la sua nuova pubblicazione “Dolci d’autore” legata al progetto “Creatori di Eccellenza”.

L'elegante volume di 240 pagine, edito da Nino Aragno editore, si presenta come un esauriente spaccato dell'artigianalità cuneese nel settore dolciario ed è curato nell'impianto grafico dall'architetto Danilo Manassero e nei testi da Daniela Bianco e Paolo Riba dell'Ufficio Comunicazione di Confartigianato Cuneo.

Sul palco l’Ensamble Symphony Orchestra, guidata dal Maestro Giacomo Loprieno, si esibirà nel concerto "The Legend of Morricone", mentre ad illustrare il legame tra musica, prelibatezze gastronomiche e bellezze paesaggistiche si dedicherà il giornalista e critico gastronomico Paolo Massobrio.

L’evento, realizzato con il patrocinio della città di Fossano, con il contributo di Camera di commercio, Fondazione CRC, Cassa di Risparmio di Fossano e con le sponsorizzazioni di San Bernardo e Agrimontana, avrà inizio alle 18 e si svolgerà nel pieno rispetto delle misure di sicurezza dettate dall’emergenza Covid 19.

Sarà un viaggio coinvolgente tra le melodie che hanno segnato intere generazioni, come C’era una volta il West, Il Buono, il Brutto e il Cattivo, Per un pugno di dollari, The Ecstasy of Gold, Nuovo Cinema Paradiso, The Hateful Eight, Gabriel’s Oboe e tantissime altre. Un tributo alla figura e al talento di Ennio Morricone, uno dei più grandi e importanti compositori di tutti i tempi con 500 colonne sonore, 70 milioni di dischi venduti nel mondo, sei nomination e due Oscar vinti, tre Grammy Award, quattro Golden Globe e un Leone d’Oro.

«Che il nostro Paese sia una terra di talenti è risaputo – commenta Luca Crosetto, presidente di Confartigianato Imprese Cuneo – e la provincia di Cuneo ne è un grande esempio, con i suoi prodotti di qualità e un artigianato unico che eccelle in ogni ambito. Il connubio tra le splendide musiche del maestro Morricone e i suggestivi paesaggi del nostro territorio completano nel modo migliore la presentazione del nostro nuovo volume, edito da Nino Aragno. Proseguendo nella progettualità dei Creatori di Eccellenza, quest’anno abbiamo scelto di puntare i riflettori sulla qualità dei dessert, attraverso il lavoro artigianale dei tanti pasticceri, cioccolatieri, gelatieri e cuochi della Granda, i quali, unendo tradizione e creatività, sanno cucinare indimenticabili “dolci d’autore”».

«Pur con le dovute restrizioni imposte dalla pandemia – aggiunge Joseph Meineri, direttore generale di Confartigianato Imprese Cuneo – la nostra Associazione ha scelto di creare un evento di presentazione della nuova iniziativa editoriale in uno degli angoli più suggestivi del territorio, con la presenza del pubblico e con un concerto dal vivo insieme a degli ospiti di alto profilo. Un impegno importante che vuole essere anche un grande messaggio di speranza rivolto da Confartigianato Cuneo ad imprese e cittadini per il superamento di questo difficile momento».

Per partecipare all’evento, in ottemperanza ai protocolli anti-Covid 19, è obbligatoria la registrazione QUI.

Per informazioni: Confartigianato Cuneo – tel. 0171 451111 – marketing@confartcn.com.