FOSSANO/ Cambia l'orario di accesso all'hotspot per scuola (eccetto università) e vaccinati con 1° dose

CUNEO CRONACA - Da oggi, martedì 1° febbraio, presso l’hotspot scolastico di Fossano (Cuneo), presso la sede della Protezione civile in via Granatieri di Sardegna 1, sarà possibile per tutti gli studenti e il personale scolastico di ogni ordine e grado (eccetto università) effettuare gratuitamente ad accesso diretto i tamponi antigenici rapidi per sorveglianza sanitaria come previsto dal D.L. 07/01/2022 n°1 per la gestione di contatti in ambito scolastico di infezione da SARSCoV-2

Dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 10.30.

Previa comunicazione da parte del Dirigente Scolastico in accordo con il SISP. I minori, muniti di carta d’identità, dovranno essere accompagnati da un genitore munito di carta d’identità e consenso informato di entrambi i genitori o da un parente munito di carta d’identità e consenso informato di entrambi i genitori e dotati di penna per compilazione della modulistica.

Sempre presso lo stesso sito, sarà possibile effettuare tamponi per i vaccinati con prima dose in attesa di Green pass, su prenotazione dal lunedì al sabato dalle ore 7.30 alle ore 10.30 utilizzando il codice fiscale e la tessera sanitaria online QUI selezionando "Eliminacode" oppure tramite gli sportelli aziendali Asl Cn1.