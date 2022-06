CUNEO CRONACA - Incidente nella notte, intorno alle 2, in via Villafalletto a Fossano, in provincia di Cuneo, nei pressi dell'aeroporto.

Secondo le prime sommarie informazioni del vigili del fuoco, un'auto Volkswagen Polo è uscita fuori strada. La donna alla guida è stata soccorsa ed estricata.

Sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco volontari di Savigliano e Levaldigi, i carabinieri e il 118.