Fossano a giugno 2024 ospiterà il Torneo delle Regioni di Baseball e Softball

CUNEO CRONACA - La città di Fossano è tra le sette location scelte per disputare la XXI edizione del Torneo delle Regioni di Baseball e Softball, che si svolgerà dal 6 al 9 giugno del prossimo anno. "Un appuntamento sportivo importante, di alto livello che consacra Fossano una delle capitali piemontesi del baseball e del Softball - commenta Franco Graglia, vicepresidente del Consiglio regionale -. Un grande riconoscimento al territorio e un premio speciale a tutti coloro che in questi anni hanno investito tempo e passione per raggiungere questo risultato”. Nove saranno i campi complessivi sul territorio regionale e a Torino si disputeranno le finali.

"A lanciare la proposta, che allora sembrava una vera sfida, era stato lo stesso presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio - ricorda Graglia -, durante la cerimonia per la consegna delle onorificenze a tutti gli atleti e tecnici piemontesi che si sono distinti nell’annata 2023, organizzata dal Comitato Regionale FIBS Piemonte in collaborazione con il Baseball Club Fossano. Una disponibilità che il club di Fossano ha saputo prendere al volo, trasformando la sfida in una splendida realtà".

"Al torneo è prevista la partecipazione di 50 formazioni - spiega il vicesindaco di Fossano Giacomo Pellegrino - e poter avere delle squadre che giocano nella nostra città significa far conoscere e quindi stimolare i più giovani a dedicarsi allo sport, recependone i grandi valori che sono alla base del “saper fare squadra”, un concetto sempre vincente nella vita. Significa anche avere la possibilità di mettere in vetrina il nostro territorio, che ha molto da offrire a visitatori e turisti. La ricaduta economica, come sempre accade in questi grandi eventi sportivi, sarà notevole”.

Il Piemonte torna protagonista, dopo aver ospitato la XIV edizione del Torneo delle Regioni nel 2015, che aveva coinvolto 38 squadre provenienti da 13 Regioni d’Italia e l’European Baseball Championship nel 2021. La XXI edizione si svolgerà con il patrocinio di: Regione Piemonte, Comune di Torino, Comune di Avigliana, Comune di Castellamonte, Comune di Fossano, Comune di La Loggia, Comune di Pinerolo e Comune di Settimo Torinese.

”Grazie all’impegno di tutti - sottolinea Franco Graglia - vivremo un bel momento e soprattutto offriremo la possibilità ai giocatori e al loro seguito di assaporare la passione per lo sport che si mescola con un paesaggio, come quello del Cuneese che è ammirato in tutto il mondo, senza contare la carta vincente della nostra enogastronomia. Non dimentichiamo - conclude Graglia - che il Torneo delle Regioni rappresenta per la Fibs un evento di importanza fondamentale, perché è il primo tassello di selezione del talento giovanile e un’occasione di incontro e condivisone di sport, valori e amicizia per i giovani e le loro famiglie”.