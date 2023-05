"Forte in Fiore" si farà anche con la pioggia: la mostra-mercato a Vinadio si sposta al coperto

CUNEO CRONACA - Considerate le previsioni metereologiche che indicano una probabile perturbazione a carattere piovoso, l’appuntamento del 3-4 giugno con “Forte in Fiore” si sposta nell’area spettacoli. La mostra-mercato del Forte di Vinadio dedicata a piante, fiori, erbe officinali, prodotti dell’orto e della montagna e derivati, si svolgerà regolarmente in spazi completamente al coperto. Saranno attivate due biglietterie nell’area spettacoli, una con accesso dal lago, l’altra dalla Caserma Carlo Alberto.

Sabato 3, dalle 14 alle 19, e domenica 4 giugno, dalle 9.30 alle 19, non subisce dunque variazioni di programma l’appuntamento organizzato dalla Fondazione Artea in collaborazione con il Comune di Vinadio che vedrà la partecipazione di oltre 70 espositori tra produttori agricoli, commercianti, artigiani, associazioni, hobbisti e una serie di eventi collaterali per famiglie con bambini. Unico cambiamento riguarda il servizio ristoro, curato da Pro Loco, Rifugio Malinvern e Consorzio Valle Stura Experience, che sarà disponibile soltanto la domenica e si terrà presso la Caserma Carlo Alberto anziché nel Rivellino.

L’ingresso all’area espositiva ha il costo di 3 euro, gratuito per bambini fino a 10 anni e, per il solo pomeriggio del sabato, anche per i residenti a Vinadio. Una promozione speciale 2×1 darà diritto all’ingresso alla manifestazione e al percorso multimediale “Montagna in movimento”, allestito negli spazi espositivi del fronte superiore del Forte, al costo di 5 euro. I biglietti saranno acquistabili presso la biglietteria dell’evento nelle due giornate della manifestazione oppure in prevendita su www.ticket.it. Per ulteriori informazioni telefonare al numero 0171/1670042 o scrivere a info@fortedivinadio.com. Venerdì 2 giugno, dalle 18 alle 23, si terrà l’evento di apertura, ad ingresso libero, “Aspettando Forte in fiore” con dj set e aperitivo floreale.

La nuova edizione di “Forte in fiore” si aprirà regolarmente venerdì 2 giugno presso il Rivellino del Forte con “Aspettando Forte in fiore”, evento musicale e culinario, ad ingresso libero. Dalle 18 alle 23, si terrà il dj set a cura di Marco Pizzini con brani legati alla natura, figurata e non, e una selezione musicale che, attraverso registrazioni fedeli dall’ambiente, riprodurrà fenomeni naturali e la natura stessa, il tutto in un crescendo dinamico inarrestabile. Alle 17.30 i ragazzi diciottenni di Vinadio, su invito dell’Amministrazione comunale, riceveranno in omaggio dal Sindaco Giuseppe Cornara una copia della Costituzione, inoltre, verrà assegnato un contributo per il trasporto scolastico agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. La serata sarà accompagnata da un aperitivo floreale organizzato dalla Pro Loco di Vinadio. L’iniziativa musicale è organizzata grazie al contributo di Fondazione CRC con il Bando Primavera 2023.

Sabato 3 e domenica 4 giugno, “Forte in fiore” entrerà nel vivo e i visitatori potranno aggirarsi tra stand di piante, fiori, prodotti tipici e artigianato green. Quest’anno sono molti gli espositori florovivaisti che, anche grazie alla collaborazione con Orticola Piemonte, raggiungeranno Vinadio da varie province piemontesi e diverse regioni di Italia: ci saranno le erbacee perenni e gli arbusti australiani dal Lago Maggiore, i cactus e le succulente dalla Liguria, piante da agrumi, da frutto e ulivi dalla Sicilia, rose in vaso dalla Toscana. Non mancheranno, inoltre, una ricca varietà di piante aromatiche, piante alpine, fiori di stagione, orchidee di varie specie, piante insettivore, sedum in vaso e tante altre meraviglie della natura.

Un’ampia sezione sarà dedicata ai prodotti tipici del territorio come marmellate, succhi, miele, dolci della tradizione, nocciole, sciroppi e derivati, tisane, vini e liquori artigianali, salumi e formaggi delle valli e cosmetica naturale. Tra le bancarelle di artigiano green si potranno trovare invece oggettistica, complementi di arredo, bijoux, accessori e abbigliamento realizzati esclusivamente a mano con materiali di recupero, naturali ed eco sostenibili. Nel Rivellino troveranno spazio l’area ristoro, la libreria di “Forte in fiore” curata per l’occasione da ALIE di Luca Fenoglio e diversi appuntamenti collaterali.

Sabato 3 giugno, dalle 15.30 alle 17.30, nell’area spettacoli si terrà “INDICE VERDE. Incontri di letteratura green per scoprire il territorio”, la rassegna di “Forte in fiore” dedicata alle tematiche ambientali e alla scoperta del territorio. Erich Giordano, scrittore e curatore di mostre che da anni analizza e approfondisce i rapporti tra uomo, società, cultura e ambiente, dialogherà con tre autori accomunati dalla loro grande passione per la montagna. Andrea Parodi presenterà “Laghi e sentieri dalla Valle Stura alla Valle Po” (edizioni Andrea Parodi) libro che completa l’opera sugli specchi d’acqua dalla Liguria al Monviso, cominciata nel 2020 con il volume “Laghi e sentieri dalla Valle Tanaro alla Valle Gesso”. Dedicato ai laghi delle Alpi Marittime occidentali e delle Alpi Cozie meridionali, descrive sessantotto itinerari escursionistici, che toccano circa duecento laghi di diverse forme, colori e dimensioni. Marzia Verona presenterà la sua ultima fatica letteraria, “L’ora del pastore” (edizioni Araba Fenice), un romanzo che racconta di pastori, di amore, di pecore, di denaro tra le montagne e le pianure del Piemonte. Infine, Paolo Laguzzi, autore di due pubblicazioni sulle borgate della Valle Stura (“Andar per borgate in Valle Stura” e “Valle Stura tra sentieri e borgate” – edizioni Primalpe) nell’incontro “L’uomo e la montagna” affronterà il tema della montagna vista non solo sotto l’aspetto naturalistico ma anche dal punto di vista della vita dell’uomo nell’ambiente alpino, una prospettiva imprescindibile per conoscere il territorio e comprenderne la storia e la cultura. La presentazione dei libri sarà intervallata dal brano “Peaceful Waiting” di Francesco Nova, un progetto di field recording in cui rumori e ambienti sonori sono rielaborati in melodie, armonie, ritmi e orchestrazioni senza alcun utilizzo di strumenti musicali.

Domenica 4 giugno, sempre nell’area spettacoli, è in programma, dalle 10.30 alle 17.00 in modo continuativo, l’ERBARIO TATTILE, un laboratorio didattico per famiglie con bambini, a cura degli illustratori Marco e Mattia Boetti. Verrà proposta la realizzazione di un erbario non convenzionale che classifica piante e fiori tipici di montagna utilizzando non solo elementi naturali come pezzi di corteccia, pigne, foglie ma anche prodotti di scarto e di recupero quali carta da parati, materiali plastici e tessuti. Un’attività coinvolgente che unisce la conoscenza delle erbe di alta quota e la creatività all’importanza dell’economia circolare e del riciclo.

Domenica, presso la Caserma Carlo Alberto, sarà attivo il servizio ristoro a cura di Pro Loco, Rifugio Malinvern e Consorzio Valle Stura Experience. Gli ospiti potranno scegliere tra i tre menu, rigorosamente a chilometro zero, al costo di 15 euro: il primo proporrà un tagliere di salumi e formaggi con abbinamento di miele e focaccia, quiche alle erbette e panna cotta con fragole; il secondo, invece, tajarin al pesto di erbette, assaggi di formaggi e panna cotta con fragole; il terzo, infine, polenta con crema aromatizzata alle erbette, assaggi di formaggi e panna cotta con fragole. Aggiungendo 2 euro sarà possibile degustare uno dei digestivi prodotti da Erboristeria Artemy. Prenotazione consigliata telefonando al numero: 328/2032182.