Foliage in Piemonte, i colori dell'autunno da godersi a piedi: 8 luoghi in Granda da segnare in agenda

CUNEO CRONACA - Se durante tutto l’anno passeggiare in un bosco rigenera mente e corpo, farlo in autunno regala la possibilità di sperimentare la cromoterapia all’aperto, dove le colorazioni della natura fanno ritrovare l’armonia e l’equilibrio interiore. Annalisa Porporato e Franco Voglino guidano i lettori alla scoperta di uno spettacolo naturale straordinario, quello del foliage, che trasforma i boschi, le colline e le montagne piemontesi in una tavolozza di colori, dal giallo all’arancione, dal porpora al marrone.

Una raccolta di 25 facili escursioni adatte a tutti tra i colori della natura dell’astigiano, del biellese, del cuneese, del torinese e del verbano: i rossi del ciliegio selvatico, i gialli di larici, betulle, aceri di monte, frassini, carpini neri e ontani bianchi, e gli arancioni intermedi di faggi e castagni. Senza poi dimenticare i filari dei vitigni che creano panorami in cui i rossi, i gialli e i verdi si mescolano in una tavolozza unica.

Non solo boschi e parchi naturali, ma anche luoghi sacri e mistici e zone collinari ricche di vigneti che si trasformano in dipinti impressionisti, con le accese sfumature rosse dei filari.

Asti: cascina La Court (Castelnuovo Calcea).

Biella: l’Oasi Zegna (il bosco del Sorriso, la cappella di San Bernardo, il santuario della Brughiera); le faggete di Oropa; Sala Biellese e la Serra d’Ivrea.

Cuneo: Sanfront e la borgata di Balma Boves; I colori di Prazzo; Moiola e i castagni secolari, Oncino e la vista sul Monviso; la val Varaita (Rore di Sampeyre, il sentiero dei ciclamini di Macra, la Riserva naturale dei Ciciu del Villar); i vigneti di Farigliano.

Torino: la val Noce (rifugio Melano); Usseaux e le antiche borgate; il Gran Bosco di Salbertrand; la Certosa di Montebenedetto e il Sentiero dei Franchi nel Parco naturale Orsiera Rocciavrè; Novalesa e il bosco del silenzio; Noasca e il Vallone del Roc.

Verbania: Campiolo e il Parco Naturale Alpe Veglia e Alpe Devero; il Sacro Monte di Ghiffa; il Monte Morissolo e la linea Cadorna; Gli Orridi di Uriezzo.

Annalisa Porporato e Franco Voglino: fotografi, appassionati trekker, collaboratori di riviste del settore escursionismo e viaggi quali Plein Air, Natura, La Rivista del Trekking, e di periodici per la famiglia come Kids, Insieme, Giovani Genitori. Tra i titoli pubblicati con Edizioni del Capricorno: Passeggiate benessere in Piemonte, in Trentino, in Valle d’Aosta, in Veneto, in Liguria e in Emilia-Romagna (2021-2023).

Il libro: 160 pagine - 14 euro - Edizioni del Capricorno