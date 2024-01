Flora e Balduino, la leggenda di Monterosso Grana rivive nelle maschere di Carnevale

CUNEO CRONACA - Entrando in Monterosso Grana si possono vedere, sulla collina, i resti di un’antica torre diroccata. È quel che rimane del castello di Flora, bellissima principessa di Monterosso, presa in sposa da Balduino, rude signore del castello di Pradleves. Flora rifiuta il marito e si innamora di un cavaliere, Corrado di Narbona, che staziona lì per qualche tempo. Folle di gelosia Balduino la uccide. Il fantasma di Flora compare sulla loggetta del Castello e ringrazia Balduino di averla uccisa, permettendole di ricongiungersi all’amato, caduto frattanto in battaglia. Adirato, Balduino si scaglia con la spada contro lo spirito, sfonda la balaustra e muore precipitando nel fossato. La leggenda di Flora e Balduino rivive a Monterosso Grana, in provincia di Cuneo. Nella frazione Frise, quest'anno, le maschere sono state rappresentate da Emily e Alberto, con un incontro con il primo cittadino Stefano Isaia che ha consegnato loro simbolicamente le chiavi del paese.

