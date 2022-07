FlixBus, nuove rotte dirette da Austria e Germania e dalle città italiane verso la Granda

CUNEOC RONACA - FlixBus torna a scommettere sul Basso Piemonte per l’estate 2022 e amplia la rete dei collegamenti operativi verso la regione con l’obiettivo di agevolare i flussi di visitatori in arrivo nel territorio. Tra le aree che beneficiano di questo potenziamento vi è anche la Granda, dove FlixBus raggiunge con il proprio servizio di autobus intercity le città di Cuneo, Alba e Bra.

Grazie all’incremento di rete attuato da FlixBus, questa estate le tre località potranno ricevere i turisti in arrivo da alcune fra le principali città del Nord Italia, ma anche dall’estero, in linea con il prestigio, riconosciuto a livello internazionale, dei territori di Langhe e Roero quali aree di forte interesse storico-culturale, artistico ed enogastronomico.

In questo senso, il sistema di prenotazione di FlixBus, noto in tutto il mondo e disponibile in 30 lingue anche su sito e app, si offrirà per i visitatori esteri come strumento privilegiato nella pianificazione del viaggio, consentendo loro di organizzare con facilità i propri spostamenti da e verso la provincia. Viceversa, i passeggeri in partenza da Cuneo, Alba e Bra potranno usufuire del servizio di mobilità di FlixBus per spostarsi in Italia e verso l’estero in modo pratico, economico e green.

A livello nazionale, innanzitutto, il Cuneese si offre come destinazione ideale per i turisti in arrivo da Milano, Brescia, Trento e Bolzano, collegate senza cambi cinque giorni a settimana. I visitatori che partono da queste città potanno così raggiungere comodamente Cuneo, Alba e Bra per poi proseguire eventualmente il viaggio in direzione dell’area alpina, delle Langhe o del Roero.

E dalla prossima settimana, grazie ai nuovi collegamenti FlixBus, il territorio potrà consolidare ulteriormente il suo prestigio di meta turistica internazionale: da giovedì 28 luglio, infatti, Cuneo, Alba e Bra saranno raggiungibili anche da Salisburgo, in Austria, e Rosenheim, in Baviera, per mezzo di una linea che si offrirà come soluzione di viaggio ideale per i turisti austriaci e tedeschi.

Viceversa, i passeggeri in partenza dalla provincia di Cuneo potranno sfruttare il servizio FlixBus per spostarsi in Italia e verso l’Austria e la Germania, raggiungendo senza cambi Milano, Brescia, Trento, Bolzano, Salisburgo e Rosenheim. In particolare, Milano si offrirà come hub privilegiato di interscambio per proseguire il viaggio alla volta di oltre 200 città in Italia e all’estero.

In questo quadro si inseriscono infine le corse attive da Cuneo, Alba e Bra per l’aeroporto di Orio al Serio, utili a chi vorrà arrivare al terminal con facilità, senza stress e nel rispetto dell’ambiente. Il servizio, effettuato con mezzi all’avanguardia nel rispetto dei più elevati standard di comfort e sicurezza e nell’osservanza di un esaustivo protocollo di tutela della salute, è prenotabile, oltre che su sito e via app, anche presso i numerosi rivenditori ufficiali dislocati sull’intero territorio nazionale.