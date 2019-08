Finisce in una scarpata di 50 metri a Pietraporzio: elitrasportato all'ospedale

Pomeriggio intenso per i vigili del fuoco che nel pomeriggio sabato 10 agosto sono intervenuti in varie parti del Cuneese per incidenti stradali, tutti senza gravi conseguenze, ad Alba, Caraglio,Ceresole d'Alba, Bernezzo e Pietraporzio.

Il più grave tra gli scontri automobilistici, quello di Pietraporzio accaduto alle ore 15 in Via degli Alpini, la strada che porta al Pian della Regina.

Il conducente di un'auto è finito fuori strada precipitando per oltre 50 metri in una scarpata.

Sul posto è intervenuto anche l'elisoccorso del 118 di Alessandria che ha portato il ferito (solo fratture ma non in gravi condizioni) all'ospedale.

Sempre in giornata altri 30 interventi per bonifica imenotteri (calabroni e vespe) in case cuneesi.