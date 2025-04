Fiera di Primavera a Mondovì: due giorni tra erbe spontanee, arte, animali e avventure outdoor

CUNEO CRONACA - Il 12 e il 13 aprile nel centro storico di Breo, ritorna la tradizionale Fiera di Primavera con un programma particolarmente ricco ed eterogeneo all’insegna dei fiori e del giardinaggio, degli animali e delle macchine agricole, del turismo e del tempo libero, dei prodotti tipici e dell’enogastronomia di qualità

La città di Mondovì è ormai pronta ad accogliere la 64ma edizione della Fiera di Primavera, quest’anno particolarmente ricca in termini di offerte espositive e proposte turistiche, che verrà ufficialmente inaugurata sabato 12 aprile con ritrovo alle ore 11.00 in piazza Carlo Ferrero.

Moltissime, infatti, le aree tematiche a disposizione di turisti e visitatori, alle quali vanno aggiunte le tradizionali attrattive urbane come la Torre Civica (sabato e domenica 10.00-13.00/14.30-18.30), il Museo della Ceramica con la collezione permanente e l’esposizione temporanea “Dalle Alpi al Monferrato. Arte e cultura del Piemonte meridionale” (sabato 15.00/18.00, domenica 10.00/18.00), la mostra “Dall’Impressionismo alla Modernità: Maestri della luce e del colore” presso il centro espositivo di Santo Stefano (sabato e domenica 10.30/19.30, con visite guidata dalle 16.00 alle 17.00), il Museo Civico della Stampa (sabato e domenica 10.00/19.00, con il laboratorio creativo “Osservo, disegno…stampo!” nelle giornate di sabato e domenica alle ore 15.00), la mostra “Utilità e prestigio - I bastoni da passeggio” (sabato 10.00-12.30 e domenica 15.00-19.00) e le esposizioni “Nel segno della Luce”, personale di fotografia di Paolo Leone, e “J’Amis”, collettiva di pittura a cura di Onlus Cordero Lanza di Montezemolo (sabato e domenica dalle ore 15.00 alle ore 19.00), presso l’Antico Palazzo di Città e, in ultimo, i Musei dei Licei di Mondovì (sabato 14.00/18.00 e domenica 10.00/18.00) con visite guidata alla Cappella di Nostra Donna, al Chiostro Francescano, ai musei di Fisica e di Storia Naturale e alla Biblioteca Antica. Ad arricchire il programma culturale ordinario, infine, CoopCulture propone la visita guidata per adulti “Tra Palco e Cielo” con la Torre del Belvedere e l’ex Teatro Sociale (sabato e domenica alle ore 11.00 con punto d’incontro nella stazione di valle della Funicolare alle ore 10.30) e il percorso per bambini e famiglie “ArteNatura” tra gioco, osservazione e disegno con visita alla Torre del Belvedere, a piazza Maggiore e alla Chiesa della Missione (sabato e domenica alle ore 15.00 con punto d’incontro nella stazione vi valle della Funicolare alle ore 14.30).

Tra le strade di Breo, poi, nell’ottica di creare un vero e proprio percorso espositivo da piazza Carlo Ferrero a piazza Santa Maria Maggiore, non mancheranno l’area Mangiare in Fiera in piazza Roma, le zone espositive di casa, tecnologia, servizi, autovetture nuove e usate, moto, motori, macchine agricole e giardinaggio (piazza della Repubblica, piazzale Unità d’Italia, viale Einaudi, via Durando, ponte Cavalieri d’Italia, piazza Ellero e corso Statuto), il Gran Mercato di Primavera (piazza Ellero, via Primo Silvestrini), i produttori agricoli (corso Statuto), le zone dedicate al turismo e al tempo libero con sport, bici, turismo, camper, associazioni culturali, ricreative e di volontariato (corso Statuto).

Anche quest’anno il cuore pulsante dell’intera manifestazione sarà rappresentato dal programma divulgativo, espositivo e culturale coordinato da Mimma Pallavicini, già redattrice del mensile “Giardini” e consulente per Fabbri Editore, Hachette, De Agostini e Vallardi. Da un lato gli spazi espositivi e gli allestimenti tematici a tema florovivaistico tra via Beccaria, via Alessandria, piazza Cesare Battisti e piazza San Pietro. Tra gli eventi degni di nota in tal senso, la mostra di erbe spontanee commestibili con scheda botanica e indicazioni sul come valorizzarle in cucina a cura di Pietro Ganni, “Il giardino degli arbusti”, mostra di arbusti ornamentali con la collaborazione di Roagna Garden e Vivai Acomo a cura di Elena Maggiora, la distribuzione gratuita di semi negli stand Adipa, Proloco di Piozzo e Comune di Farigliano e le visite guidate “Percorsi insoliti di primavera: Mondovì dalla campagna alla città tra Breo e Piazza”. Ad impreziosire quest’edizione, poi, un ricchissimo programma culturale presso “Il giardino delle parole” di piazza Cesare Battisti e il limitrofo “Kid garden” con laboratori gratuiti per i più piccoli.

Programma culturale 12 aprile “Un sabato tutto erbette, erbacee ed erbacce”

Dalle ore 9.00 alle ore 11.00 in piazza San Pietro, mostra di piante spontanee commestibili con laboratorio di riconoscimento e suggerimenti sul miglior modo di portarle in tavola. Alle ore 10.00, sempre in piazza San Pietro, “Il Giardino degli arbusti” con visita alla mostra di arbusti ornamentali. Alle ore 10.30, presso lo stand Aulina di via Beccaria, laboratorio olfattivo “Nella vita ci vuole fiuto”. Alle ore 12.00 negli spazi de “Il Giardino delle parole” di piazza Cesare Battisti, laboratorio sensoriale “Benvenuti nel mondo delle iris” con il maestro giardiniere Carlo Pagani. A seguire, alle ore 12.45, stuzzichini di riso ed erbe selvatiche con Federica Busso (presidente dell’associazione Donne & Riso), Pietro Ganni e Carlo Pagani. Alle ore 14.00, sempre in piazza Cesare Battisti, “Digestivo con l’erborista” con Marzia Milano che racconta le virtù delle foglie di castagno sorseggiando l’Amaro alle 11 erbe. Alle ore 14.30, ancora, “La biodiversità ama la primavera”: Carlo Pagani svela consigli e trucchi pratici per il giardinaggio. Alle ore 15.30, presso lo stand Aulina via Beccaria, laboratorio olfattivo “Nella vita ci vuole fiuto”. Sempre alle 15.30 in piazza Cesare Battini, Attilio Ianniello del Comizio Agrario dialoga con Federico Villare di Adipa Piemonte in merito al libro “Semi” edito da Adipa Piemonte. Alle ore 16.00 presso lo stand Bacci di via Beccaria, Davide Bacci racconta come coltivare le erbe aromatiche più o meno rare ed esotiche per dare sapore ai cibi o utili per la salute, insieme allo chef Pietro Ganni. Sempre alle ore 16.00 con ritrovo presso lo stand Comizio Agrario in piazza Cesare Battisti, “Percorsi insoliti di primavera” con visita guidata tra Breo, Piazza e il Comizio Agrario, con tappe alla Cappella del Santo Spirito e alla Cappella della Madonna delle Grazie. Alle ore 16.30 in piazza San Pietro, nuovo appuntamento con “Il Giardino degli arbusti” con visita alla mostra di arbusti ornamentali. Alle ore 17.00 in piazza Cesare Battisti, grande tombola dei fiori per imparare a conoscerli (attività adatta anche ai bambini). Alle ore 17.30, infine, presso la sede del Comizio Agrario di piazza Ellero 45, spazio al seminario “Le erbe in cucina”.

Programma culturale 13 aprile “Una domenica di piante diverse”

Alle ore 9.00 presso il Giardino delle parole di piazza Cesare Battisti, “Early Bird”: caffè e biscottini con un quarto d’ora di benessere e relax tra le piante. A seguire, alle ore 9.30, “Collezionare piante senza radici”, incontro con Andrea Aresti sulla storia delle tillandsie. Alle ore 10.00, con ritrovo in piazza Cesare Battisti, visita guidata negli stand di piante con consigli paesaggistici, di coltivazione e d’acquisto con la garden designer Elena Maggiora. Alle ore 10.30, con ritrovo presso lo stand del Comizio Agrario di piazza Cesare Battisti, “Percorsi insoliti di primavera” con visita guidata tra Breo, Piazza e il Comizio Agrario, con tappe alla Cappella del Santo Spirito e alla Cappella della Madonna delle Grazie. Sempre alle ore 10.30 presso lo stand Aulina di via Beccaria, laboratorio olfattivo “Nella vita ci vuole fiuto”. Alle ore 11.00 davanti allo stand del Comune di Farigliano di piazza Cesare Battisti, azione di semina guidata con gli esperti di Farigliano, il paese dei labirinti di girasoli. Alle 11.30 negli spazi del Giardino delle parole, “Semina zucche che ti fa bene”, incontro con la Proloco di Piozzo per seminare e raccogliere seicento varietà di zucche. In contemporanea, presentazione del grande libro a colori “Zucca” di Maria Cristina Pasquali, Nando Musso e Carlo Bava. Alle ore 12.30 presso lo stand Le Moie di piazza Cesare Battisti, ancora, aperitivo tra le piante acquatiche con focaccine alle erbe selvatiche a cura dell’associazione Erbass. Alle ore 14.00, di nuovo nel Giardino delle parole, “Digestivo con l’erborista” con Marzia Milano che racconta le virtù delle foglie di castagno sorseggiando l’Amaro alle 11 erbe. Alle 14.30 in piazza San Pietro, nuovo appuntamento con “Il Giardino degli arbusti” con visita alla mostra di arbusti ornamentali a cura di Elena Maggiora. Alle ore 15.00 in piazza Cesare Battisti, l’incontro “Come raccogliere funghi…in cucina” con Francesca Conti del Bioartlab. Alle ore 15.30 presso lo stand Aulina di via Beccaria, ultimo laboratorio olfattivo “Nella vita ci vuole fiuto”. Alle ore 16.00 con ritrovo presso lo stand del Comizio Agrario di piazza Cesare Battisti, ultimo appuntamento con i “Percorsi insoliti di primavera” con visita guidata tra Breo, Piazza e il Comizio Agrario, con tappe alla Cappella del Santo Spirito e alla Cappella della Madonna delle Grazie. Alle ore 16.30 presso il Giardino delle parole, presentazione del libro “Alberodonti d’Italia” con lo scrittore e poeta Tiziano Fratus. A seguire, alle ore 17.00 sempre in piazza Cesare Battisti, “Castagni per le nuove generazioni”, Talk show a tante voci dedicato all’albero più rappresentativo delle montagne piemontesi, in ricordo del prof, Giancarlo Bounous dell’Università degli Studi di Torino. In conclusione, alle ore 18.00, aperitivo di commiato con il Rakiko e brindisi di arrivederci alla sessantacinquesima edizione del 2026.

Attività outdoor

Particolarmente ricco il programma della attività per l’outdoor. Accanto agli stand promozionali dell’ATL del Cuneese, del Consorzio Conitours, del Comitato Landandé, dell’Associazione “La Funicolare” e dell’ASCOM Confcommercio, “Mondovì in Circolo” propone quattro tour guidati in e-bike sul colle di San Lorenzo il sabato e la domenica con partenze alle ore 9.30, 11.30, 14.30 e 16.30 con ritrovo e arrivo davanti al Comune di Mondovì. Un’iniziativa promossa dal Circolo delle Idee e da Mondovì in Grande e dedicata ad Angela Figone ad un anno dalla scomparsa (eventuali prenotazioni al link http://bit.ly/4hxm6EY) a cui faranno seguito alcuni talk sulla mobilità sostenibile e l’esperienza con visori multimediali “Pedala nel Futuro”. Valle Stura Outdoor, poi, propone l’Orienteering urbano con mappa e relativi punti da raggiungere (attività gratuita a libera fruizione), il rafting urbano sul torrente Ellero con accompagnatori qualificati (sabato e domenica dalle ore 10.00 alle ore 18.00 compatibilmente con le condizioni meteorologiche, età minima 7 anni, attività gratuita con prenotazione obbligatoria a Fulvia, 335.482382; info@vallesturaoutdoor.com) e la zip-line urbana (sabato e domenica dalle ore 10.00 alle ore 18.00 compatibilmente con le condizioni meteorologiche, attività gratuita senza prenotazione, età minima 16 anni). In corso Statuto, poi, in seno al progetto Feel Good e promosso dalla cooperativa Caracol, andrà in scena lo Street Soccer con campo aperto dalle ore 10.00 alle ore 18.00 sia il sabato, sia la domenica, per partite libere e giochi a rotazione. Sempre in corso Statuto, poi, ritorna la palestra d’arrampicata del CAI di Mondovì con accesso libero senza prenotazione, età minima 6 anni e massima 75 anni. Per gli amanti dell’adrenalina, infine, piazza Santa Maria Maggiore ospiterà il Kobra BMX freestyle show di Alessandro Barbero con tre spettacoli giornalieri gratuiti di circa venti minuti ciascuno (il sabato alle ore 12.00, alle ore 15.00 e alle ore 17.00 e la domenica alle ore 11.00, alle ore 15.00 e alle ore 17.00).

PrimaVera Piemontese

Ritorna con la sua quinta edizione la rassegna espositiva dedicata alla Razza Bovina Piemontese “PrimaVera” organizzata in collaborazione con l’Anaborapi e in scena, da quest’anno, in piazzale Unità d’Italia. Tante le attività previste durante i due giorni di fiera e in particolare: alle ore 9.30 in Sala Scimé, convegno “Blue tongue e afta epizootica” a cura di Anaborapi, Coldiretti e ASL CN1; accanto alla mera esposizione zootecnica, poi, spazio al cibo da passeggio con “Cascina Biasin”, “Nuove Rotte” e “Il Caprifoglio”, alla fattoria didattica della cooperativa Colla Bauzano con cavalli, asini, vacche, capre, caprette tibetane, pecore, conigli e polli e allo stand informativo con studenti e docenti dell’Istituto Giolitti-Bellisario di Mondovì (indirizzo Agrario). Nella giornata di domenica dalle ore 15.30, inoltre, i balli musicali con il gruppo Folk en rouge e, a partire dalle ore 17.00 elezione della Prima Vera Piemontese e del Primo Vero Piemontese.

Bimbi in Fiera

Ampia e variegata anche per questa sessantaquattresima edizione, infine, l’offerta per le famiglie e per i più piccoli. Accanto alla fattoria didattica in piazzale Unità d’Italia, al laboratorio “Osservo, disegno…e stampo” del Museo della Stampa e al percorso “ArteNatura” promosso a Piazza da CoopCulture, piazza Carlo Ferrero ospiterà l’area gioco bimbi con attrazioni gonfiabili ad utilizzo libero e gratuito, l’area prova di mountain bike con l’ASD Bisalta Bike e l’area espositiva e ludica a cura del Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte. In piazza Santa Maria Maggiore, poi, area famiglie con giochi in legno e laboratori ricreativi di costruzione giocattoli con materiali naturali e di riciclo. Tra le attività proposte nello specifico, un workshop di Pixel Art (prenotazione obbligatoria via whatsapp al numero 0171.299238) e la costruzione di un camioncino giocattolo a cura della falegnameria Bellino Legno. In entrambe le giornate, ancora, area acconciature e manicure a cura del Centro di Formazione Professionale Cebano-Monregalese, travasi e giochi per bambini 0-3 a cura dell'Asilo Nido Comunale "Nidomondo" (dalle ore 9.00 alle ore 12.00) e laboratorio di creazione di girandole e fiori a cura del Sistema Accoglienza e Integrazione e della Cooperativa Valdocco (dalle ore 14.00 alle ore 17.00). All’interno del kid garden realizzato in piazza Cesare Battisti a fianco del Giardino delle parole, infine, per il sabato e per la domenica verranno organizzati appositi laboratori di circa mezz’ora adatti ai bambini dai 5 ai 12 anni (prenotazioni al link https://bit.ly/44bWKsX). Si inizierà il sabato alle ore 10.30 e alle ore 15.00 con “Orticello di primavera” dove si semineranno basilico, zucchette ornamentali e girasoli. Alle ore 17.00, poi, “Piccoli architetti per piccoli insetti” con la costruzione di una casetta di legno per favorire l’impollinazione dei fiori del balcone e del giardino. Domenica 13 aprile, invece, alle ore 11.30 ritorna il laboratorio “Orticello di primavera” con basilico, zucchette ornamentali e girasoli; alle ore 14.30 spazio a “Prepariamo l’erbario” per far seccare fiori e foglioline come un professionista; alle ore 15.30, infine, laboratorio creativo con lo scrittore e poeta Tiziano Fratus sulla base del suo libro per ragazzi “Manuale per giovani inventori di alberi e foreste”.

Per ulteriori informazioni ed eventuali aggiornamenti: www.comune.mondovi.cn.it.