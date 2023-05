Festival della Sostenibilità: a Cavallermaggiore e Fossano si riflette sulla salute del Pianeta

Il programma del festival è ricco e variegato ed è incentrato su una delle più importanti tematiche del nostro tempo: la salute del pianeta e della sua popolazione. Attraverso numerosi appuntamenti organizzati nelle due cittadine nel corso del fine settimana del 19-21 maggio, gli ospiti presenti rifletteranno prendendo le mosse da punti di vista differenti e in funzione di percorsi di analisi che toccheranno i molteplici ambiti nei quali la sostenibilità si manifesta e trova concreta realizzazione: dalle politiche di difesa dell’ambiente e delle comunità umane e animali alle filiere di produzione del cibo; dalla sempre più importante questione dell’inquinamento da plastica alla pratica del riuso come alternativa a uno spreco sempre più diffuso nella società attuale. Fino ad arrivare a un confronto tra i rappresentanti delle tre religioni monoteiste su un tema che riguarda tutti indifferentemente. Troveranno inoltre spazio momenti di svago rivolti ai più giovani, come la proiezione di film e documentari, concerti serali e laboratori creativi.

«La parola sostenibilità e il suo aggettivo sostenibile non mancano mai quando si parla di clima, di energia, di acqua, di rifiuti, di sviluppo economico, di agricoltura, di lavoro, di pensioni, di benessere; ma anche quando si fa riferimento alla vita quotidiana, a ciò che mangiamo, a come ci vestiamo, alle nostre modalità di consumo e ai numerosi, conseguenti sprechi» dichiara Ivana Borsotto, referente regionale di Progettomondo. «E la sostenibilità è ormai uno dei criteri con i quali si valutano strategie e investimenti delle imprese, al punto che il nuovo comma 3 dell'articolo 9 della nostra Costituzione afferma che “la Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi” [...]. Partendo da queste premesse, Progettomondo ha quindi proposto al Comune di Cavallermaggiore e alla cooperativa Proposta 80 – che ringraziamo per la sensibilità, per la competenza e per l'impegno – la realizzazione del primo Festival della Sostenibilità della provincia di Cuneo: in quei giorni ragioneremo e discuteremo insieme grazie al prezioso contributo di studiosi, attori ed esperti in questo ambito, il cui compito sarà proprio quello di farci conoscere aspetti teorici ed esperienze pratiche. Particolare attenzione sarà rivolta ai più giovani, perché quel comma 3 di cui ho detto si completa con la frase “nell'interesse delle future generazioni”. Il tempo incalza inesorabilmente ed è dovere di tutti noi agire nel quotidiano, ognuno per come può, prima che sia troppo tardi».