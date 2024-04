Festa della Liberazione: la Fondazione Nuto Revelli celebra le Resistenze da Cuneo a Grenoble

CUNEO CRONACA - Per questo ottantunesimo anniversario della Liberazione, la Fondazione Nuto Revelli propone e organizza l’edizione 2 Per le Resistenze: una serie di appuntamenti dal 23 al 26 aprile per tessere un filo di resistenza tra Cuneo, Rittana, Paraloup, Valloriate, Torino - con il Polo del 900 e Piossasco - e fino a Grenoble, per trasmettere il passaparola "Non lasciamo rovesciare la memoria". Per le Resistenze è l’occasione per continuare a riflettere sulle nuove resistenzə a partire dalle parole chiave antifascismo, scelta, libertà, donne di cui i nostri luoghi di memoria ne sono ancora testimoni e che hanno caratterizzato il percorso di vita e di impegno di Nuto Revelli.



"Lo scorso 25 aprile ci eravamo detti che non era un 25 aprile come gli altri. Perché entravamo nell’ottantesimo anniversario del momento storico in cui tutto era incominciato. Ovvero dell’inizio della lotta per il riscatto del nostro Paese devastato dal fascismo. E perché era il primo anniversario della Liberazione in cui al governo sedevano da padroni gli eredi di quel nefasto passato. Ora, a un anno di distanza, siamo costretti a constatare i guasti, gravi, profondi, sulla vita civile e morale. Il tentativo di rovesciare la memoria di ciò che è stato. Il negazionismo praticato ai livelli più alti. L’ostentazione dei saluti romani e dei simboli di un passato vorrebbero non far mai trapassare. L’occupazione del sistema dell’informazione e la volontà di imporre un’egemonia culturale opposta ai nostri valori costituzionali. Chi ha lottato e sofferto per conquistare giustizia e libertà merita di più di quanto già stiamo facendo. Troviamoci numerosi per resistere!" (Marco Revelli)

Pranzo della Liberazione

25/04 | a partire dalle ore 12.30 | Terrazza del ristoro, Borgata Paraloup, Rittana



Il menù prevede: due antipasti, polenta con sugo o crema ai formaggi, dolce, acqua e caffè al costo di 15€, vino e bevande escluse. Prenotazione obbligatoria entro il 20.04, da pagare sul posto. Dopo l'orazione di Marco Revelli, festeggiamo insieme il 25 aprile con la polenta del gruppo alpini polentai del Comune di Robilante.Il menù prevede: due antipasti, polenta con sugo o crema ai formaggi, dolce, acqua e caffè al costo di 15€, vino e bevande escluse.

In ricordo di Gastone Cottino

25/04 | ore 14.30 | Dall'infanzia agli anni giovanili alla maturità: frammenti dai suoi diari con letture a cura di Valeria Dini e chitarra di Carlo Trincianti.

26/04 | ore 11.00 | Presentazione del libro All'armi sono fascisti! di Gastone Cottino con Amedeo Cottino, Livio Pepino e Marco Revelli.

Ingresso libero.

Reading teatrale di e con Alice Mammola 26/04 | ore 14.30 | Teatro, Borgata Paraloup, Rittana

@lacantadoira Alice Mammola, vincitrice del Sanrito Festival, mette in scena Voci. Storia di un corredo orale: una ricerca partita dalle interviste dell'Anello forte e del Mondo dei vintidi Nuto Revelli per restituire un'esposizione del mondo da un punto di vista femminile attraverso le canzoni. Sono le voci delle donne che abitano lo spazio pubblico e privato in cui si ritagliano un ambito di partecipazione sociale.

Ingresso libero.

Cerimonia di premiazione del concorso Ricordando Nuto

23/04 | ore 9.30 | Sala San Giovanni, Via Roma 4, Cuneo

Le classi delle scuole elementari e medie selezionate, tutt ə gli studenti vincitori d elle scuole superiori ricevono i premi per questa XII edizione Esercizi di memoria. Le tre classi superiori vincitrici del premio speciale hanno già ospitato in classe: lo scrittore Davide Longo con la V LSA dell'IIS Cigna Baruffi e Garelli di Mondovì, la disegnatrice Cinzia Ghigliano con la VD del Liceo Ego Bianchi di Cuneo e il regista Enrico Verra con la VA dell'IIS Cravetta Marconi di Savigliano. Scopri di più>> Proiezione film Tutti a casa

23/04 | ore 20.45 | Centro incontri, Rittana Con la regia di Luigi Comencini e l'interpretazione di Alberto Sordi, un sottotenente che tenta di ritornare a casa dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, tra peripezie e difficoltà che rivelano come la fine della guerra sia ancora lontana. Il film Tutti a casa(1960) è conservato, insieme ad altri titoli resistenziali di e di storia del Novecento, nell'archivio video della Baita Barberis a Paraloup. Ingresso libero. In collaborazione con Montagna futura e Nuovi mondi festival. Partecipa>> Dalla terrazza di Villa Bianco 25/04 | ore 17.00 | Villa Bianco - sede del Parco naturale Alpi Marittime, Piazza Regina Elena 30, Valdieri

In ricordo degli incontri che la famiglia Bianco organizzava nel pomeriggio del 25 aprile con gli amici della banda Giustizia e Libertà, la proiezione del film I giorni belli con la regia di Erica Liffredo e la sceneggiatura di Alessandra Demichelis. A seguire aperitivo con musica. Nell'ambito delle celebrazioni 1944-2024 del gruppo Ora e sempre Resistenza.

Resistenze... è fare rete 20-24-26/04 | Cuneo

In collaborazione con il Comune di Cuneo e con il collettivo Resistenze, a partire dal 20.04 con la Biciclettata resistente si aprono i festeggiamenti per questo 25 aprile cittadino incentrato sulla tematica del fare rete. Seguono gli appuntamenti del 23.04 con la mostra Ricordati di non dimenticare all'ITC Bonelli e la performance urbana in Via Silvio Pellico. Il 24.04 la consueta Fiaccolata della Libertà dal Parco della Resistenza e l'orazione di Carlo Vercelli. A seguire, il concerto dei Mahout feat Bunna (Africa Unite) in Piazza Virginio e djset PIDDU al NUoVO. La mostra Ricordati di non dimenticare. Nuto Revelli, una vita per immagini La mostra, a cura di Paola Agosti e Alessandra Demichelis, ripercorre la vita di Nuto Revelli: il giovane ufficiale in divisa, l’alpino in Russia, il partigiano a Paraloup ed in Francia, lo scrittore con i suoi testimoni, il marito a fianco della donna che ama, l’amico con cui condividere impegno e convivio. La mostra oltrepassa la vicenda individuale e trasporta chi osserva in un passato condiviso: nelle fotografie scorre quasi un secolo, la storia del Novecento tra dittature, guerre e rinascita e affiora il dettaglio di chi ne ha percorso ogni tappa con il piglio del testimone, in un cammino di consapevolezza umana e civile.

Nuto a scuola

24/04 | ore 15.00-17.00 | Istituto Tecnico Commerciale Bonelli | Viale degli Angeli 12, Cuneo

Visite alla mostra con la guida degli studenti dell'ITC Bonelli

Prenotazione obbligatoria: cntd04000pistruzione.it

La mostra fotografica, prodotta in occasione del centenario della nascita dello scrittore (2019) è stata donata alla Città di Cuneo ed è allestita permanentemente nei corridoi dell'ITC Bonelli di Cuneo, dove lo stesso Nuto svolse i suoi studi superiori, diplomandosi geometra.

Nell'ambito del progetto Passaggio di testimone nato dalla collaborazione con l'Istituto storico della Resistenza di Cuneo, il Collegio dei Geometri, l'Istituto Tecnico Commerciale Bonelli e l'Istituto Tecnico Geometri Bianchi e Virginio, con il contributo della Regione Piemonte e del Comune di Cuneo.



dal 25/03 al 28/04 | Bibliothèque universitaire Droit at Lettres, Saint-Martin d'Hères, Grenoble

dal 15/04 al 25/04 | Teatro Cinema Il Mulino, Via Riva Po 9, Piossasco

dal 27/04 al 02/05 | Palazzo San Celso del Polo del 900, Corso Valdocco 4/A, Torino

La mostra, già allestita a Parigi a cura di Lucia Carle, è ora allestita a Grenoble a cura di Armelle Girinon ed è visitabile dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle 19.00, il sabato e la domenica dalle ore 9.00 alle 17.00.



dal 15/04 al 25/04 | Teatro Cinema Il Mulino, Via Riva Po 9, Piossasco

La mostra è visitabile negli orari di apertura del teatro.

In collaborazione con il Comune di Piossasco e la sezione ANPI di Piossasco.



dal 27/04 al 02/05 | Palazzo San Celso del Polo del 900, Corso Valdocco 4/A, Torino

dal 27/04 al 02/05 | Palazzo San Celso del Polo del 900, Corso Valdocco 4/A, Torino