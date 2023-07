Festa della Legion Straniera a Fontanelle di Boves: musica, gusto e spettacoli dal 3 all'8 agosto

CUNEO CRONACA - Torna, nella prima settimana di agosto, la grande festa della Legion Straniera a Fontanelle di Boves, in borgata San Giovanni. Un evento imperdibile tra musica, spettacolo pirotecnico e tanti gustosi appuntamenti all’insegna del gusto.

Giovedì 3 agosto, dalle ore 21.30, ci sarà la serata dedicata all’orchestra di Sonia dei Castelli con ospite Fiorenzo Tassinari. A partire dalle ore 19 la cucina dei volontari della Legion Straniera propone: ula al furn, orata in crosta di sale, gamberoni in umido, insalata di mare, salsiccia di coniglio alla brace, prosciutto alla brace della valle d’Aosta e patatine.

Venerdì 4 agosto dalle ore 21,30 si balla con Marco Marzi e Marco Skarica dopo aver giusto un prelibato menu, disponibile dalle ore 19, che prevede: grigliata mista, porchetta, ravioli porri e patate al burro e salvia o panna, salsiccette di coniglio alle erbette e patatine.

Sabato 5 agosto il 2° Raduno Fiat 500 della Legion Straniera di Fontanelle. Un evento organizzato in collaborazione con il coordinamento di Cuneo e il patrocinio del FIAT 500 Club Italia.

A partire dalle ore 14 il ritrovo per l’iscrizione in piazza Giovanni XXIII, nel cuore di Fontanelle. Alle ore 16 partenza per giro turistico e alle ore 18 esposizione dei mezzi della Legion Straniera.

Alle ore 21,30 gran finale con la musica tutta da ballare dei Way to Hollywood Party Band e, a seguire musica con Dj set di Mario JB. Dalle ore 19 grande cena a base di grigliata mista, porchetta, galletto allo spiedo e patatine.

Domenica 6 agosto dalle ore 10,30 la Santa Messa e la processione in onore di San Giovanni. Seguirà un rinfresco offerto dall’associazione.

Dalle ore 21,30 grande spettacolo sul palco della Legion Straniera con i Borderline Rock Hit e, a seguire, Mario JB in consolle.

Alle ore 22,15 torna il grande spettacolo piro musicale. Per godersi al meglio la serata di festa, dalle ore 19, la cucina sarà aperta e proporrà grigliata mista, porchetta, polenta con spezzatino e salsiccia o formaggi, cosce di pollo e patatine.

Lunedì 7 agosto a partire dalle ore 21,30 l’imperdibile serata dedicata alla grazia e alla bellezza con Miss Legion Straniera e, per il primo anno, si terrà anche l’elezione di Mister Legion Straniera.

Per concludere in allegria la lunga serata di festa musica a volontà con Super Mario Dj. Dalle ore 19, la cucina sarà aperta e proporrà grigliata mista, ravioli del plin alle erbette burro e salvia, porchetta, patatine e per i più golosi bollito misto con patate!

Martedì 8 agosto dalle ore 15 tanti giochi e animazioni per i più piccoli con ricchi premi in palio. Dalle ore 19, la cucina sarà aperta e proporrà grigliata mista, porchetta, polenta con spezzatino e salsiccia o formaggi, capocollo alla piastra e patatine.

Alle ore 21,30 la serata si concluderà in bellezza con la grande musica italiana di Vasco e Ligabue grazie alla cover band “Emergenza Rock”.