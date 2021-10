"Ferrovia Cuneo-Nizza unica alternativa all'impraticabilità della strada del colle di Tenda"

CUNEO CRONACA - In occasione del 42esimo anniversario della riapertura della ferrovia Cuneo-Ventimiglia/Nizza (6 Ottobre 1979), i comitati di difesa della linea hanno illustrato al pubblico la petizione presentata alla Regione Piemonte dal Comitato transfrontalieri Vermenagna-Roya nello scorso mese di giugno ottenendo, in soli 15 giorni, più di mille firme.

La petizione contiene la proposta, dettagliata e tecnicamente verificata, per passare dalle attuali 2 a 6 corse tra Cuneo e Breil. Inoltre si è analizzato il tema delle navette per consentire il trasbordo delle auto tra Tenda e Limone. La serata è stata introdotta da Luigi Danzi del Comitato Ferrovie Locali di Cuneo.

L'incontro è avvenuto tra l'altro a un anno dall'alluvione che ha danneggiato gravemente la viabilità stradale e isolato completamente la Valle Roya. In questo contesto, la ferrovia è risultata l'unico percorso in grado di consentire la ripresa dei collegamenti con mezzi pubblici con l'Alta Valle Roya in tempi mediamente brevi.

"Inoltre - si legge in una slide di presentazione del progetto - il tratto ferroviario Limone-Vievola-Tende rappresenta e rappresenterà almeno fino a tutto il 2023 l'unica alternativa breve e non stagionale all'impraticabilità della strada del colle di Tenda, interrotta all'uscita sud della galleria (peraltro anche la percorribilità della strada a sud della galleria sarà comunque meno difficile e più agevole solo in modo progressivo).

Pertanto il traffico tra Piemonte Alpi Marittime Liguria, sia esso sistematico (pendolari transfrontalieri e nazionali) o frequente (lavoratori non pendolari) o occasionale (turisti e viaggiatori) deve poter contare su un'offerta di servizio ferroviario opportunamente e adeguatamente potenziato. Infine il potenziamento del servizio ferroviario aiuterebbe anche il turismo".