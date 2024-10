"Fermiamo le guerre, il tempo della pace è ora": mobilitazione sabato ad Alba

CUNEO CRONACA - La città di Alba, con l’Ufficio della Pace e l’Assessorato al protagonismo giovanile, aderisce alla giornata di mobilitazione “Il tempo della Pace è ora” organizzata sabato 26 ottobre in molte città italiane tra cui: Bari, Cagliari, Firenze, Milano, Palermo, Roma e Torino.

A livello nazionale l’iniziativa è stata promossa da: Europe for peace, Rete italiana pace disarmo, Fondazione Perugia Assisi per la cultura della pace, Sbilanciamoci, Coalizione Assisi pace giusta, e sostenuta a livello locale da: Emergency, Diocesi di Alba, CMD Alba, Azione Cattolica, La Quercia Scout, InDifferenti, Donne in nero contro la guerra, Futuralba, Associazione culturale magog, Laboratorio teatrale albatros, Associazione il campo.

"Fermiamo le guerre" è lo slogan che scandirà il corteo che partirà alle ore 17 circa da Palazzo mostre e congressi “Giacomo Morra” per arrivare al Palazzo comunale di piazza Risorgimento, dove ci sarà un momento di confronto e di riflessione.