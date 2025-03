"Fatti vedere", un progetto su adolescenti e tumore: Pediatria di Savigliano e Fondazione Veronesi unite

CUNEO CRONACA - La Pediatria dell’ospedale di Savigliano è stata protagonista in un dibattito moderato da un giornalista della Fondazione Veronesi, con la partecipazione del direttore della struttura complessa Pediatria e Neonatologia Maria Eleonora Basso e della psicologa, psiconcologa e psicoterapeuta afferente alla stessa Struttura, Raffaella Agù. L’incontro è stato organizzato in collaborazione con la struttura Promozione della Salute (Dipartimento di Prevenzione) dell’Asl Cn1, che ha inserito l’iniziativa all’interno del Catalogo Aziendale “Scuole che promuovono Salute” per l’anno scolastico in corso.

Dal 2015 Fondazione Veronesi in collaborazione con il Gruppo di Lavoro Adolescenti di AIEOP (Associazione Italiana di Ematologia e Oncologia Pediatrica) porta avanti il progetto “Fatti Vedere”, una campagna sul tema dell’oncologia pediatrica dedicata agli studenti delle scuole superiori di secondo grado. Obiettivo: sensibilizzare i ragazzi sul fatto che i tumori possono insorgere anche durante l’adolescenza, invitandoli a prendersi cura di sé fin da giovani e a rivolgersi a un medico in caso di necessità. Gli esperti durante l’incontro sono affiancati da ex pazienti oncologici che portano la loro esperienza con la malattia e il dibattito è stimolato anche da un film sul tema che i ragazzi delle scuole hanno visionato in classe con il personale docente.

La Pediatria di Savigliano è Centro Spoke di secondo livello e riferimento per tutta la provincia di Cuneo, nell’ambito della Rete di Oncoematologia Pediatrica Piemonte e Valle d’Aosta all’interno del dipartimento Materno Infantile diretto da Franco Fioretto. Il Centro Spoke di Savigliano è nato nel 2014 con l’obiettivo di garantire una maggiore accessibilità alle cure alle famiglie, che hanno a disposizione un punto di riferimento provinciale e di ottimizzare il percorso di cura e di follow up dei pazienti, in stretto collegamento con il Centro HUB – Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino. Al primo appuntamento del 20 marzo hanno partecipato 4 Istituti della provincia (l’Istituto Bianchi Virginio di Cuneo, l’Istituto professionale Giolitti Bellisario Paire di Barge, il Liceo Bodoni e l’Istituto Denina di Saluzzo).