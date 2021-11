Fai, un "video racconto" sulla Cuneo Nizza: così verranno impiegati i 55mila euro a disposizione

CUNEO CRONACA - La 10ª edizione del Censimento del Fai (Fondo Ambiente Italiano), lanciata a maggio 2020 nella settimana della ripartenza dopo il lockdown, ha raggiunto il miglior risultato di sempre con 2.353.932 voti raccolti, esaltando più che mai il valore sociale dell’iniziativa e l’amore e l’impegno dei cittadini per i rispettivi territori. Con 75.586 voti la ferrovia Cuneo-Ventimiglia-Nizza ha sbancato la classifica, arrivando prima e avendo diritto a un contributo di 55mila euro.

Si legge sul sito del Fai: "Data la straordinarietà del luogo – a cominciare dal suo carattere esteso e sovraregionale – e la complessità della situazione, eccezionalmente il Fai ha deciso di progettare e realizzare direttamente, in collaborazione con gli stakeholder del territorio, un intervento di valorizzazione. Con il contributo ottenuto grazie al suo posizionamento nella classifica de "I Luoghi del Cuore", Fai e Intesa Sanpaolo sosterrano la realizzazione di un videoracconto di territorio in due spazi simbolici, uno in Piemonte e uno in Liguria, per esplorare l’eccezionale valenza storica e ambientale dei luoghi che il treno voluto da Cavour attraversa e congiunge, senza dimenticare le criticità caratteristiche dei territori di montagna, che potrebbero essere sostenuti anche con un aumento delle corse del treno, infrastruttura fondamentale per le popolazioni locali. Il luogo ha vinto la classifica speciale Italia sopra i 600 metri".



I comitati "Amici del Treno delle Meraviglie", "Amici della Ferrovia Cuneo Ventimiglia Nizza" e "Amis du Train des Merveilles" hanno raccolto voti auspicandone il potenziamento e la valorizzazione.