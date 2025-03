"Fabbrica e Resistenza, una lunga storia di diritti" nell'evento dell'Anpi-Cgil a Cuneo

CUNEO CRONACA - "Poco più di 80 anni, nel 1943 e nel 1944 fa ci furono i grandi scioperi contro il fascismo. Furono prove di sacrificio e di coraggio che non ebbero uguali nell'Europa in guerra.

Gli scioperi del 1943 furono un durissimo colpo al regime che aveva reso illegali le agitazioni La retorica fascista non riusciva a mascherare la realtà; le condizioni di vita e di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori si aggravavano sempre di più. Dopo oltre due anni di guerra, i salari e gli stipendi continuavano ad essere bloccati ed i prezzi dei generi di consumo aumentavano del 100%.

A fronte di questo i gerarchi fascisti tentavano di ridurre ancora il tenore di vita, già misero dei lavoratori e delle lavoratrici per aumentare la quantità di derrate alimentari da inviare in Germania. Anche la rabbiosa repressione ordinata da Mussolini si infranse sulla coscienza di classe dei lavoratori e delle lavoratrici che venti anni di dittatura non erano riusciti a sconfiggere.

Nel 1944 in un paese occupato dalle truppe tedesche gli scioperi si ripetono e di nuovo, accanto alle richieste economiche troviamo la politica; pace, cacciata dei tedeschi e fine del fascismo. Nelle grandi fabbriche del Nord ed anche nella nostra provincia alla Snos di Savigliano, alla Burgo di Verzuolo, alla Lepetit, alla cartiera di Ormea lavoratrici e lavoratori incrociano le braccia rischiando la deportazione e la prigione.

Nell'ottantesimo della Liberazione è necessario non dimenticare il lungo e severo percorso che ci ha portati alla democrazia e non dimenticare il dovere di difenderla dai nuovi venti di guerra".

Di questo si parlerà sabato 22 marzo alle 9.30 nella sala del CDT Largo Barale 1 a Cuneo. L'evento organizzato dalla sezione ANPI-CGIL, Margherita Barale ed Anita Barbero prevede gli interventi di Nicolas Tiberti, presidente Anpi-cgil, Paolo Allemano, presidente provinciale Anpi, Edmondo Montali, storico della Fondazione Di Vittorio, Livio Berardo, storico ed ex presidente istituto Storico, Nikolaj Vinai, dottorando in diritto costituzionale e Tomaso Bergesio, Segretario generale della Camera del lavoro di Cuneo.

