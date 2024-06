Fa tappa in Granda il tour degli Scavalcamontagne con il musical "Se mi lanci non vale"

CUNEO CRONACA - Sarà martedì 18 giugno in piazza San Pietro a Piobesi uno dei momenti più attesi della stagione 2024 degli Scavalcamontagne, con il debutto di “Se mi lanci non vale”, musical ambientato a New York fra bische clandestine, whisky e ballerine. Gli attori-cantanti che presentano i loro spettacoli sulle piazze dei paesi si sono affidati anche quest’anno per la regia a Gianfranco Vergoni, nome importante nel panorama del teatro musicale italiano, che ha lavorato fra l’altro con la Compagnia della Rancia e il Teatro Sistina a Roma: gli Scavalcamontagne lo hanno conquistato con la loro filosofia.

"Quando l’anno scorso mi arrivò la proposta di rimontare l’operetta il Cavallino Bianco per un gruppo di 6 attori che si spostano a piedi da una piazza all’altra ho pensato che stessero scherzando, invece era vero – racconta - . L’idea di ridurre un’operetta complessa, con una decina e più di personaggi, per una compagnia così smilza è stata una sfida che mi ha intrigato da subito, appena ho capito che a quel gruppo avrei potuto chiedere qualsiasi sacrificio. Fra l’altro un’operetta che ho nel cuore da quando, un po’ di anni fa, partecipai a un allestimento per il Teatro Comunale di Trieste con la regia di Gino Landi”.

“Il Cavallino Bianco”, con i personaggi coinvolti in un ritmo scoppiettante fra divertenti sketch e tanta meraviglia, viene riproposto quest’anno nel Cuneese domenica 16 a Corneliano in piazzetta Trinità, dopo le date di Cossano Belbo e Castino. Quest’anno Vergoni e gli Scavalcamontagne propongono un nuovo progetto, “Se mi lanci non vale”: “E’ un’incursione nel magico e rutilante mondo del musical tradizionale – spiega Vergoni -, con scommettitori, donnine allegre, molto sentimento, tanta follia e umorismo inarrestabile”. Quello che unisce regista e compagnia sono l’amore per la natura e le camminate, “l’idea di portare a piedi il teatro nei piccoli borghi - dice lui -, soprattutto là dove il teatro non c’è. Tutto questo è meraviglioso”.

“Se mi lanci non vale” andrà in scena la prima volta a Piobesi il 18 giugno e sarà poi riproposto domenica 23 in piazza Seyssel a Sommariva Bosco, ultima data nella provincia di Cuneo, quindi venerdì 28 a Monastero Bormida, nell’Astigiano e, sempre in giugno, domenica 30 a Terzo d’Acqui, nell’Alessandrino. E poi ancora durante il resto della stagione estiva del gruppo, che si snoda fra Lombardia, Liguria, Puglia e Sicilia: quattro mesi di cammino, zaino in spalla, attraversando 5 regioni e dieci province per oltre 700 chilometri di strade e sentieri. C’è perfino un tour dei rifugi in Val di Lanzo.

Tra gli spettacoli in cartellone c’è “Note di santi e peccatori”, dove la musica popolare dialoga con il concetto di divino: giovedì 20 sarà a Sommariva Perno, in piazza Montfrin. “Un gala di operette” è un viaggio fra arie indimenticabili: venerdì 14 è in piazza del Mercato a Niella Belbo, venerdì 21 a Santo Stefano Roero, in piazza Luigi Maiolo. “Ricette e sinfonie”, che gioca sul rapporto fra cibo ed eros con strizzate d’occhio a Masterchef, sarà sabato 15 in via Conte d’Aste a Somano (unico caso in cui l’ora d’inizio è alle 19, negli altri casi è sempre alle 21) e mercoledì 19 nei giardini Belvedere di Bra.

Il nucleo storico degli Scavalcamontagne – insieme ormai da cinque anni - comprende Irene Geninatti Chiolero (soprano lirico e attrice), Danilo Ramon Giannini (attore, cantante e performer), Claudio Pinto Kovačević (attore di prosa), Daniela d’Aragona (attrice di prosa e cantante) e il pianista Stefano Nozzoli. Dallo scorso anno sono entrati nel gruppo Nicanor Cancellieri, flautista clown e giocoliere, e Julyo Fortunato, polistrumentista nippo-genovese. Ultimo arrivato, in ordine di tempo, è Alessandro Bares, primo violino del quartetto d’archi Sforzesco di Milano e direttore dell’ensemble vocale romano Labyrinthus Vocum.

Gli Scavalcamontagne collaborano con l’agenzia Verticalife di Torino, insieme a CAI-Club Alpino Italiano, Federtrek (la federazione di una quarantina di associazioni nel mondo dell’escursionismo) e le associazioni Monferrato Nordic Walking, La Marca Aleramica e Grande Cammino del Monferrato. Scavalcamontagne è un progetto dell’associazione culturale Teatro della Caduta e di Tool Torino Open Lab.

(Foto Manuel Cazzola)