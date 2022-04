Ezio Raviola (54 anni) di Mondovì è il nuovo presidente della Fondazione Crc

CUNEO CRONACA - Ezio Raviola (di Mondovì, 54 anni, ndr) è stato nominato presidente della Fondazione Crc: il Consiglio Generale dell’ente, riunitosi nel pomeriggio di giovedì 21 aprile, lo ha indicato all’unanimità. Francesco Cappello (dottore commercialista), in rappresentanza dell’area albese, è stato confermato vice presidente e indicato come vicario, e sarà affiancato dal vice presidente Enrico Collidà (avvocato), in rappresentanza dell’area cuneese.

Claudia Martin (insegnante di area cuneese) è stata indicata come nuovo componente del Consiglio di Amministrazione, all’interno del quale sono stati confermati i Consiglieri Giuliano Viglione (presidente dell’Associazione Commercianti Albesi, Consigliere anziano di area albese), Davide Merlino (imprenditore artigiano di area monregalese) e Paolo Merlo (industriale di area cuneese). Il presidente Ezio Raviola, il vice presidente Francesco Cappello e il consigliere Paolo Merlo sono le figure che apportano le competenze richieste in campo finanziario.

“Sono onorato per la fiducia riposta in me e sento profondo il senso di responsabilità per il compito affidatomi e per le sfide che ci attendono” ha affermato Ezio Raviola nel suo discorso da neo presidente della Fondazione Crc. “Siamo chiamati a portare a compimento un cammino importante iniziato ad aprile 2016 con il programma “Uniti con il territorio investendo sul futuro”, proposto dall’allora presidente e amico Giandomenico Genta, che voglio ringraziare per aver condotto la Fondazione e il nostro territorio a risultati per certi versi inimmaginabili in soli sei anni di lavoro dedicati all’ente. Genta ha saputo dare una nuova interpretazione del ruolo della Fondazione: da ente erogatore di risorse a ente attivatore del cambiamento e promotore di idee per lo sviluppo − prosegue Raviola − Insieme abbiamo raggiunto traguardi importanti e oggi, con questo nuovo incarico, mi assumo l’impegno di continuare a far crescere la Fondazione e il nostro territorio, proseguendo nel solco tracciato. La rinnovata squadra del Consiglio di Amministrazione, insieme al Consiglio Generale, al Collegio Sindacale e alla struttura della Fondazione, saprà nei prossimi anni continuare a offrire alla nostra comunità provinciale il supporto strategico necessario per superare le grandi difficoltà che stiamo vivendo”.

Conclude Raviola: “Nel 2022 ricorrono i 30 anni dalla nascita della Fondazione CRC, una tappa significativa che vogliamo celebrare insieme a tutta la comunità a partire dal primo grande evento, il 10 maggio, con Andrea Bocelli e oltre 2mila giovani della provincia di Cuneo. Una ricorrenza che deve farci guardare al domani con nuovo slancio, nuovi obiettivi e rinnovata determinazione: le ingenti risorse erogative garantite dal Bilancio approvato dieci giorni fa e il tessuto economico, sociale e istituzionale della nostra provincia costituiscono le basi solide su cui costruire una risposta collettiva, un nuovo patto sociale capace di non lasciare indietro chi è più in difficoltà e, al contempo, stimolare la crescita di una comunità provinciale innovativa e orientata al futuro”.

(Foto tratta dalla pagina Facebook della Fondazione Crc)