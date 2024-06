Europee: in provincia di Cuneo trionfo di Fdi con il 34,71%, Pd al 18,89%, Lega 13,34%, Fi 11,39%

CUNEO CRONACA - Europee, ecco le percentuali ottenute dai partiti in provincia di Cuneo: Fdi 34,71; Pd 18,89; Lega 13,34; Fi-Noi Moderati 11,39; Avs 5,69; M5S 5,26; Stati Uniti d'Europa 3,73; Azione 3,25; Pace Terra Dignità 2,27; Libertà 0,85; Alternativa Popolare 0,40; Rassemblement Valdotain 0,22.



