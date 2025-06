Estate tecnologica al Fablab Cuneo: corsi estivi per bambini dai 9 ai 12 anni

Disegno e stampa 3D: i bambini impareranno a creare modelli digitali con il software TinkerCAD e a trasformarli in oggetti reali utilizzando la stampante 3D.

Lampade luminose funzionanti: costruiranno semplici circuiti elettronici per assemblare lampade artigianali.

Mini-Me e scansione 3D: sperimenteranno la scansione 3D per digitalizzare il proprio busto e trasformarlo in un modello stampabile in 3D.