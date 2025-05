Estate in salute: con Spazio Lilium di Cuneo nutrizione e benessere arrivano fino al mare

Con l’arrivo dell’estate e delle giornate al mare, il nostro corpo ha bisogno di un’alimentazione leggera, idratante e bilanciata, utile per affrontare il caldo, prevenire la spossatezza e mantenere energia e forma fisica. In questa stagione, la nutrizione non è solo una questione estetica, ma soprattutto di benessere.

Ascoltare il proprio corpo diventa essenziale: lo stimolo della fame cambia, i ritmi si modificano e le esigenze nutrizionali si trasformano. Seguire una dieta equilibrata, ricca di acqua e alimenti freschi, è il modo migliore per vivere il mare con leggerezza e affrontare l’estate in piena salute.

Ai microfoni di Radio Stereo 5 è intervenuta Elena Quacci, medico nutrizionista presso Lilium Spazio Medico a Cuneo.