Esplorando i Forti del Tenda: escursioni, letture all'aperto e gara di Enduro a Limone

CUNEO CRONACA - Giovedì 29 giugno la Biblioteca di Limone Piemonte organizza la Notte dei pupazzi in biblioteca. Tutti i bambini e le bambine potranno portare il proprio peluche del cuore in biblioteca, negli orari di apertura al pubblico, per lasciargli passare la notte lì, insieme ad altri pupazzi.

Sabato 1° luglio al mattino i piccoli lettori torneranno in biblioteca per ritrovare i loro beniamini e alle 10.30 potranno assistere a una lettura insieme osservando le immagini delle attività notturne dei loro piccoli amici. L’iniziativa si rivolge a famiglie con bambini dai 3 anni in su; è richiesta la presenza di almeno un genitore. Accesso gratuito previa prenotazione per i soli bambini (non per gli adulti accompagnatori). Gli orari di apertura della biblioteca giovedì 29 giugno e sabato 1° luglio sono i seguenti: 09-12 e 15-18. Prenotazioni QUI.

Il weekend del 1° e 2 luglio Limone torna ad ospitare la quarta tappa del campionato e-Enduro 2023, competizione agonistica con bici a pedalata assistita. Due giorni di gare cronometrate in cui i bikers potranno mettere alla prova le proprie abilità sfidandosi su tracciati tecnici. Info: www.e-enduro.it.

Il 5 luglio si terrà il primo degli appuntamenti settimanali con la guida Roberto Maselli, che tutti i mercoledì dell’estate organizzerà escursioni ai Forti del Colle di Tenda: un’occasione per approfondire la storia del scenografico sistema di fortificazione eretto a fine Ottocento sul confine italo-francese. Ritrovo alle 9.30 di fronte allo Chalet Le Marmotte; possibilità di servizio car sharing contattando preventivamente la guida. Info e prenotazioni: Ufficio Turistico (0171925281).

Giovedì 6 luglio la Biblioteca-Museo dello sci propone letture all’aria aperta: dalle 16.30 alle 17.30 i bambini dai tre anni in su potranno immergersi nella natura ascoltando le storie proposte dagli operatori. L’attività è gratuita; è richiesta la presenza di almeno un genitore. Ritrovo presso la sede della Biblioteca. Info e prenotazioni: 0171 926663-bibliotecacivica@comune.limonepiemonte.it.

Venerdì 7 luglio dalle 14.30 alle 17 si terrà il primo appuntamento della rassegna “Divertiamoci con i giochi di una volta”, dedicato a bambini e ragazzi. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria presso l’ufficio della Scuola Sci Limone in via Roma (0171 92319 - info@scuolascilimone.it).

Sempre venerdì 8 luglio dalle 15.30 alle 17.30 si potrà partecipare alla visita guidata gratuita lungo le vie del centro storico, con partenza da Piazza del Municipio. L’iniziativa sarà riproposta anche 15 luglio, 21 luglio e 25 agosto. Info: Ufficio turistico (0171 925281) – prenotazioni: www.limoneturismo.it.

