Entusiasmo per la riapertura del castello di Rocca de' Baldi: visite anche all'EnoMuseo La Cantina

CUNEO CRONACA - La stagione di riapertura del Castello Museo di Rocca de' Baldi è iniziata con un grande successo di pubblico che ha invaso il piccolo borgo con entusiasmo e curiosità.

Il grande castello e il tranquillo parco saranno nuovamente aperti al pubblico eccezionalmente il 1° maggio quando i visitatori potranno scoprire come è cambiata la residenza di villeggiatura dai Marchesi Morozzo della Rocca ed entrare in sintonia con il territorio grazie al sorprendente percorso curato dalla Società Studi Storici Archeologici Artistici della Provincia di Cuneo che caratterizza il museo etnografico. Non mancheranno curiosità sull'epoca in cui il Castello fu utilizzato come Colonia Agricola per Orfani di Guerra.

Domenica 5 maggio la visita al Castello Museo di Rocca de' Baldi potrà essere arricchita dall'apertura ai visitatori dell'EnoMuseo La Cantina. Da anni la famiglia Pagliano raccoglie manufatti ed oggetti d'uso legati al mondo della produzione del vino. Allestiti in una cascina ottocentesca nel centro della frazione Crava, l'ambientazione ci riporta indietro nel tempo dall'atmosfera dell'antica cucina all'aia in cui si ricorda la coltura della vite curata per il fabbisogno familiare, ma non mancano bottiglie, botti, torchi, filtri, colmatori e altro ancora. L'Enomuseo sarà aperto ogni prima domenica del mese fino al ottobre.

In ogni data di apertura, l'accesso al Castello Museo avviene con l'accompagnamento del personale interno che racconterà di volta in volta i vari aspetti della sua storia.

Per prenotare le visite:

Conitours – da lunedì a sabato – 0171 696206 – info@cuneoalps.it – domenica Museo di Rocca de' Baldi: 351 9568945

Visite:

ore 14:45, 16:00 e 17:15

Intero 5,00 E – Ridotto 2,50 – Gratuito possessori di Abbonamento Musei Piemonte, residenti, bambini fino a 6 anni, disabili e accompagnatore

Info:

EnoMuseo La Cantina, via Umberto I 29, Rocca de' Baldi, Frazione Crava – Orari 9:30- 12:00 e 14:00-18:00 – ingresso gratuito – Per informazioni: tel.3336883934